Çimento, seramik ve camın ihracat şampiyonları ödüllendirildi

Törenin ilk düzenlendiği yıl olan 2018’den 2022’ye kadar aradan geçen beş yılda çimento, cam, seramik sektörlerinin toplam ihracatının yüzde 78 arttığını söyleyen ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, “Pandemiden ticaret savaşlarına pek çok zorlu sınavın verildiği bu beş yıldan başarıyla çıkan ihracatçılarımız, şu an içinde bulunduğumuz global ekonomik durgunluğu da aşacaktır. Hedefimiz bu yıl sonunda geçen yıla ait ihracat değerlerimizi korumak ve 2024 yılı itibarıyla yeniden yükselişe geçmek” dedi.

Seramik, çimento, cam sektörlerinin ihracatçı firmalarını bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerinde üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 5. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, sektör temsilcileri ve ihracatçı firmaların katılımıyla gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdulhamit Akçay ve Tansu Kumru’nun açılışını yaptığı törende 46 firmaya toplam 78 ödül takdim edildi.

Erdem Çenesiz: “Krizlerin içindeki fırsatları değerlendirdik”

Töreni düzenledikleri ilk yıl olan 2018’de 3,2 milyar dolar olan ihracatlarını 2022 yıl sonu itibarıyla 5,6 milyar dolara ulaştırdıklarını söyleyen ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, “Son beş yılda ihracatımızı yüzde 78 artırarak muazzam bir başarıya imza attık. Üstelik bu beş yıl, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Covid-19 pandemisi, kısıtlamalar, Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji tedariki ve maliyetleri ve dünyayı saran ekonomik kriz endişesi gibi pek çok krizin ve belirsizliğin art arda yaşandığı yıllardı. Tüm bunlara rağmen firmalarımız elde ettikleri bu başarıyla aslında krizler karşısında ne denli esnek ve dayanıklı olduklarını, bilgi birikimlerini, tecrübelerini ortaya koydu. Krizlerin içindeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek sektörlerimize değer kattılar. Göstermiş oldukları başarıdan dolayı tüm firmalarımızı kutluyorum” dedi.

“2022’de Türkiye sanayi ihracatı ortalamasının üç katı katma değer ürettik”

2022 yılında üç sektörün toplam ihracatının bir önceki yıla göre değer bazında yüzde 17 arttığını belirten Çenesiz şöyle devam etti; “Üç ana sektörümüz de dünya üretim ve ihracat sıralamasında üst sıralarda yer almaya devam etti. İhracatımızdaki artışın yanı sıra uluslararası standartlara uygun, çevreye duyarlı üretimimiz, lojistik gücümüz, üretim kapasitemiz, insan kaynağımız ve her alandaki kalitemizle mevcut pazarlarımızda derinleşirken yeni pazarlara da açılım yaptık. Tüm bunların neticesinde Türkiye sanayi ihracatı ortalamasının 3 katı katma değer ürettik.”

“Bu yılın ilk 8 ayında 3,3 milyar dolar ihracat yaptık”

2023 yılına ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çenesiz, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına her yıl olduğu gibi ihracatımızı artırma hedefiyle başladık. Ancak dünya genelindeki ekonomik durgunluk, kriz endişesiyle yaşanan talep daralması ve maliyet artışları neticesinde inşaat sektöründeki yavaşlamadan dolayı bu hedefimizi revize ettik. Bu yılın ilk 8 ayında 3,3 milyar dolarlık ihracat yaptık. Hedefimiz, deprem sonrası artan iç talebi de karşılayarak geçen yıla ait ihracat değerimizi korumak. 2024 yılı itibarıyla ise global gelişmelere de bağlı olarak ihracatımızı yeniden artıracağımıza ve bu artışı uzun yıllar koruyacağımıza inanıyoruz. Nasıl ki yıllardır global krizlerden başarıyla çıktık, bu kez de yeni başarılarla çıkacağız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen törende, 2022 yılında “En Fazla İhracat Yapan Firmalar”, “En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma” ve “İhracatını En Fazla Artıran Firma” kategorilerinde ödüller takdim edildi.



2022 YILI İHRACAT ŞAMPİYONLARI



* Firmalar Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin üyesidir.



CAM SEKTÖRÜ



• DÜZ CAM KATEGORİSİ



En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

2- YORGLASS CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

3- İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

4- CAM YAPI CAM PAZARLAMA İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

5- STARGRUP CAM A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

CAM YAPI CAM PAZARLAMA İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.



• CAM EV EŞYASI KATEGORİSİ



En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

2- GÜROK PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.

3- ARDA CAM DIŞ TİC. A.Ş.

4- AKCAM CAM PLASTİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

5- BAYNET İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

RAPSODİ DEKOR SAN. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.



• CAM AMBALAJ KATEGORİSİ



En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

2- GÜROK PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.

3- MARMARA CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

4- PARK CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

5- BİRGİ SANAYİ A.Ş.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

PARK CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

• İŞLENMİŞ CAM KATEGORİSİ

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firmalar

1- CAM YAPI CAM PAZARLAMA İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

2- DOST CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

3- UĞURLU OTO CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

4- STARGRUP CAM A.Ş.

5- TRAKYA GRUP PLASTİK ALÜMİNYUM VE CAM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İhracatını En Fazla Artıran Firmalar

1- YORGLASS CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

2- ÇAĞDAŞ CAM SAN. VE TİC. A.Ş.

3- GRUP CAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4- ÖZVARDAR CAM SAN. TİC. A.Ş.

5- CAM YAPI CAM PAZARLAMA İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.



SERAMİK SEKTÖRÜ



• SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

2- KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SAN. A.Ş.

3- EGE SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

4- AKGÜN SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

5- GRANİSER GRANİT SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.



En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

DEMİREKS SERAMİK TİCARET A.Ş.



• SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

2- KEY BANYO VE MUTFAK ÜRÜN. DIŞ TİC. A.Ş.

3- ÇANAKCILAR SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

4- İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.

5- TURKUAZ SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

MCP MANİSA SERAMİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SAN. A.Ş.



• PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI KATEGORİSİ

En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- HERİŞ SERAMİK VE TURİZM SANAYİ A.Ş

2- KAR PORSELEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

3- İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

4- PORLAND PORSELEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5- ANT PORSELEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

BOSS PORSELEN DIŞ TİCARET A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

ANT PORSELEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



• SERAMİK SOFRA MUTFAK VE SÜS EŞYASI KATEGORİSİ



En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- ÜNSA MADENCİLİK TURİZM ENERJİ SERAMİK SAN. TİC. A.Ş.

2- İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

3- VİAPOT TOPRAK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma

ÜNSA MADENCİLİK TURİZM ENERJİ SERAMİK SAN. TİC. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

VİAPOT TOPRAK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÇİMENTO SEKTÖRÜ

• GENEL ÇİMENTO SEKTÖRÜ KATEGORİSİ



En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

2- MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA A.Ş.

3- ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

4- AKÇANSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.

5- BATI ANADOLU GRUBU

İhracatını En Fazla Artıran Firma

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.



• GRİ ÇİMENTO KATEGORİSİ



En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

2- MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA A.Ş.

3- AKÇANSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.

4- GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.

5- ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.



• BEYAZ ÇİMENTO KATEGORİSİ



En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

2- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.



• KLİNKER KATEGORİSİ



En Fazla İhracat Yapan Firmalar

1- BATI ANADOLU GRUBU

2- ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

3- LİMAK ÇİMENTO SAN. VE TİC A.Ş.

4- NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

5- MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA A.Ş.

İhracatını En Fazla Artıran Firma

BATI ANADOLU GRUBU

