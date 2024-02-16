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DAP’tan Yeni Levent’te faiz açıklaması

DAP Gayrimenkul Geliştirme Emlak Konut güvencesi ile hayata geçen Yeni Levent, konut yatırımı yapmak isteyenler için yeni bir faiz kampanyası düzenlediğini açıkladı.

16 Şubat 2024 | 14:45
DAP’tan Yeni Levent’te faiz açıklaması

DAP Gayrimenkul Geliştirme, Yeni Levent’te ev sahibi olmak isteyenler için konut kredi faizlerinin yüzde 4’lere yükseldiği bir ortamda yüzde 1,39 faizli 60 ay, yüzde 1,86 faizli 120 ay vadeli tarihi bir fırsat sunduğunu açıkladı.  

DAP Holding çatısı altında faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, küresel piyasa koşullarına bağlı olarak faiz oranlarının yükseldiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “DAP Gayrimenkul Geliştirme olarak Yeni Levent projemiz için kaçırılmayacak bir fırsat daha sunuyoruz. Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz yüzde 1,99 faiz oranlı kampanyamıza ilgi oldukça yoğun olmuştu. Bu kampanyamızda hem faiz oranlarımızı daha aşağı çektik hem de vadeyi uzattık. Piyasada yüzde 4’lere varan konut kredisi faiz oranları konuşulurken, bizim 60 ay vadede yüzde 1,39, 120 ay vadede yüzde 1,86 faizle başlattığımız kampanya, gayrimenkul yatırımını erteleyenler için önemli bir açılım sağlayacak. Piyasada nitelikli konuta ihtiyaç sürüyor ve gayrimenkul hali hazırda en güvenli yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yeni Levent’te başlattığımız tarihi kampanya da gayrimenkule yatırım için çok önemli bir fırsat sunuyor.” 

 

 

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