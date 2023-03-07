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  • Deprem fırsatçıları: 7 bin 367 satılık ve 7 bin 363 kiralık konut ilanında fiyat artışı tespit edildi

Deprem fırsatçıları: 7 bin 367 satılık ve 7 bin 363 kiralık konut ilanında fiyat artışı tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, hemen her alanda karşılaşılması muhtemel fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

07 Mart 2023 | 11:51
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Deprem fırsatçıları: 7 bin 367 satılık ve 7 bin 363 kiralık konut ilanında fiyat artışı tespit edildi

Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Bekir Bayrakdar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, deprem bölgesinde mevcut durumu suistimal edenlere karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu kapsamda deprem felaketinin ilk günlerinden itibaren özellikle şehirlerarası bağlantı yollarında yol denetimleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bu yollar üzerindeki dinlenme tesislerinde depremden zarar gören vatandaşların durumlarından yararlanmak isteyenlere karşı mücadele ettiklerini bildiren Bayrakdar, "Diğer taraftan deprem bölgelerinde eşya taşıma, eşyalara ilişkin asansör hizmetleri gibi hususlarda da denetimler yürütüyoruz." diye konuştu.

Personel fahiş fiyat için deprem bölgesinde görevlendirildi

Bayrakdar, Gelir İdaresi Başkanlığının, diğer illerdeki personeli deprem bölgesinde görevlendirerek sahadaki fahiş fiyat ve belge düzenine uyum gibi unsurları denetlediğine de işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz, depremden zarar gören vatandaşlarımıza kira yardımı yapıyor. Bazı vatandaşlarımız bölgeden ayrılarak diğer illerde konut kiralayabiliyor. Vatandaşlarımızın taşındıkları illerde gerek kiralık gerekse de satılık konutlarda fiyat hareketlerini yakından takip ediyoruz. Ülke genelinde bu bağlamda elde ettiğimiz ilk verilere göre deprem tarihi sonrası fiyatlarında artış yapan 37 bin 367 satılık ve 7 bin 363 kiralık konut ilanı tespit ettik. Sahada yapacağımız denetimlerde fahiş fiyata yönelik çalışmalarımızın sonucunu değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı ile paylaşacağız."

Bu konuda vatandaşlara yönelik çağrıda bulunan Bayrakdar, "Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerek CİMER, VİMER gibi uygulamalarla, gerekse ALO 189'u arayarak telefonla bize bu hususlarda gördükleri eksiklikleri şikayet edebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Depremden beri haciz yapılmadı

Bayrakdar, bazı sosyal medya platformlarında kamuoyunda infial oluşturmak amaçlı olduğu çok net anlaşılan, devletin afetzedelere yaptığı yardımlara vergi dairelerince haciz konulduğu yönünde "tamamen asılsız" paylaşımlarda bulunulduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu belirteyim, vergi daireleri kamu alacaklarının tahsili için depremin vuku tarihinden itibaren hiçbir haciz uygulaması yapmamıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle de vergi dairelerince yapılanlar da dahil olmak üzere, tüm icra takipleri durdurulmuştur. Deprem tarihinden önce konulmuş hacizler ile ilgili ise şunu belirtmek isterim. Vergi dairelerince bankalara gönderilen haciz talepleri gönderildikleri andaki varlıklara tatbik edilir, daha sonra hesaplara yatan paralara etkisi bulunmaz. Bu nedenle deprem tarihinden sonra hiçbir şekilde haciz yapılmadığından daha önce hesapta haciz olsa dahi bu haciz, devlet tarafından yapılan deprem yardımlarına etki etmez.

Bu kapsamda konunun hukuki boyutuna ve yapılan işlemin mahiyetine bakılmadan, depremzedelere 'devletin yaptığı yardımlar haczediliyor' şeklinde paylaşımlar ve haberler yapılıyor. Devletimizin bu acı günde vatandaşları için yaptığı tüm iş ve işlemleri yok saymak anlamına gelen bu tür paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmeyeceğine inanıyoruz."

 

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