Emlak ilanlarında hayalet ev turu: 41 milyon tık alan o ilanın sırrı ne?

Dijital yayın platformu TV+, popüler gerilim dizisi FROM’un yeni sezonunu tanıtmak için ezber bozan bir fikri hayata geçirdi. Ekip, dizinin içinde yer alan ve kimsenin dışarı çıkamadığı meşhur Fromville kasabasındaki gizemli evi, sahibinden.com’un satılık emlak sayfalarına ekledi.
Tamamen gerçekçi bir dille hazırlanan ilanda, dizi hayranlarının hemen fark edeceği gizemli ipuçları yer aldı. Evin detaylarına "ormanlık alanda yürüyüş yapmak tehlikelidir", "beklenmedik misafirlere hazırlıklı olun" ve "hava karardıktan sonra sokağa çıkmayın" gibi dikkat çekici açıklamalar yazıldı.
2 Reklam kampanyası 41 milyon kişiye ulaştı
Sitede sıradan ev ilanlarına bakan internet kullanıcıları, karşılarında bu tuhaf satılık ilanını görünce projeye yoğun bir ilgi gösterdi. Sayfadaki özel alanlar ve yönlendirici bannerlar sayesinde kampanya kısa sürede 41 milyondan fazla gösterim yakaladı. Reklamların internet kullanıcıları tarafından görülme oranı da yüzde 70 barajını aştı.
Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan, Türkiye'de sadece TV+ ekranlarında olan FROM için klasik reklamların dışına çıkmak istediklerini belirtti. Alcan, dizinin ürpertici havasını doğrudan günlük hayatın içine sokan bu projenin, izlenme sayılarını da ciddi şekilde yukarı taşıdığını söyledi.
4 Yeni sezonuyla gündemde olan FROM ne anlatıyor?
Bilim kurgu ve korku ögelerini harmanlayan dizi, içine giren herkesi esir alan uğursuz bir kasabada geçiyor. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı kurallarla işleyen bu hikaye, izleyicileri sürekli olarak yeni teoriler üretmeye zorluyor.
Dünyanın en büyük sinema ve dizi veri tabanı IMDb'de 7,8 gibi yüksek bir puana sahip olan yapım, başarısını listelerde de kanıtlıyor. Dizi, Mayıs 2026 itibarıyla Rotten Tomatoes platformundaki en popüler 10 dizi arasında ikinci sırada yer alıyor. Hatta yeni dördüncü sezonu, izleyicilerden yüzde 100 tam puan alarak büyük bir başarıya imza attı. FROM, yeni sezon bölümleriyle sadece TV+ üzerinden izlenebiliyor.