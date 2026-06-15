Emlak ilanlarında hayalet ev turu: 41 milyon tık alan o ilanın sırrı ne?

Dünyanın en büyük sinema ve dizi veri tabanı IMDb'de 7,8 gibi yüksek bir puana sahip olan yapım, başarısını listelerde de kanıtlıyor. Dizi, Mayıs 2026 itibarıyla Rotten Tomatoes platformundaki en popüler 10 dizi arasında ikinci sırada yer alıyor. Hatta yeni dördüncü sezonu, izleyicilerden yüzde 100 tam puan alarak büyük bir başarıya imza attı. FROM, yeni sezon bölümleriyle sadece TV+ üzerinden izlenebiliyor.