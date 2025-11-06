Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut GYO öncülüğünde hayata geçirilen "Kuzey Adalar Projesi'nin Kartal'daki satış ofisinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, proje hakkında bilgiler verirken, sektördeki güncel gelişmeleri ve Emlak Konut'un projelerini anlattı.

Emlak Konut olarak her zaman Türkiye'nin ekonomisine, şehirlerin geleceğine ve insanların yaşam kalitesine değer katmak için çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, iştirakleri olan Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi Şirketi (EPP) ile ŞUA İnşaat işbirliğinde hayata geçirdikleri Kuzey Adalar Projesi(ni tanıtmadan önce, gayrimenkul sektöründeki genel tabloya değinmek istediğini belirtti.

TÜİK verilerine göre, 2025'in ilk 9 ayında ülke genelinde 1 milyon 128 binden fazla konut satıldığını belirten Yılmaz, "Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 19.2'lik bir artış anlamına geliyor. Bu tablo açıkça gösteriyor ki ülkemizde konut hala geleceğe yapılan yatırımın simgesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı ve bu güvenin en güçlü temsilcilerinden biri olduklarını dile getiren Yılmaz, "Sadece konut üretmiyor, şehirlere değer, ekonomiye güç, insanımıza güven kazandırıyoruz. 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla şirketimiz 4 bin 832 adet bağımsız bölüm satışıyla 57 milyar lirayı aşan ön satış gerçekleştirmiştir. 2024 yılının aynı döneminde 2 bin 143 adet satış ve 21 milyar 256 milyon lira ciro kaydedilmişti. Bu da bağımsız bölüm satışlarında yüzde 125, satış gelirinde ise yaklaşık yüzde 168'lik bir artış anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yıl sonu hedeflerinin 7 bin 522 bağımsız bölüm satışı ve 77 milyar lira satış gelirine ulaşmak olduğunu anlatarak, "Bu güçlü ivme, doğru planlama, güçlü ortaklıklar ve istikrarlı yönetim anlayışımızın bir sonucudur. Bugüne kadar olduğu gibi, yılın geri kalanında da aynı kararlılıkla çalışarak hedeflerimizi gerçekleştireceğimize ve hatta belirlenen rakamların üzerine çıkacağımıza yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Yeni Yuvam Modeli" 23 projede uygulanıyor

Güçlü performanslarının yalnızca rakamlarla ölçülemeyeceğini, her bir projenin, ekonomiye katkının, istihdamın ve şehirleşmede sürdürülebilir bir anlayışın yansıması olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"2025 yılı içerisinde bugüne kadar 50 ihale süreci başarıyla tamamlanmıştır. Emlak Konut olarak yalnızca projeler geliştirmiyor, konut finansmanında da yenilikçi çözümler sunuyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un vizyonu doğrultusunda, vatandaşlarımızın güvenli konutlara daha kolay ve erişilebilir şartlarla ulaşabilmesi için yeni modeller geliştiriyoruz. Bu anlayışın bir ürünü olan 'Yeni Yuvam Modeli', tasarruf finansmanı sisteminde büyük bir dönüşüm başlatmıştır. Emlak Konut ve Emlak Katılım işbirliğiyle kamu güvencesi altında uygulanan bu model, vatandaşlarımızın faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz bir şekilde ev sahibi olmasına olanak sağlıyor. Bu sistemle vatandaşlarımız 60 aya varan vade seçeneğiyle tamamen anapara üzerinden taksitlendirilen, öngörülebilir ve sabit bir ödeme planına sahip oluyor. 'Yeni Yuvam Modeli' şu anda İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir illerindeki 23 projemizde başarıyla uygulanıyor."

Emlak Konut'un gücünün yalnızca markasından değil, güçlü iştiraklerinden de geldiğine vurgu yapan Yılmaz, 1980'de kurulan EPP'nin, 2018'de Emlak Konut bünyesine katıldığını ve bu sayede çok daha geniş ölçekli projelere imza atıldığını kaydetti.

Kuzey Adalar Projesi

Yasir Yılmaz, bugüne kadar 75 binden fazla konutun üretiminde aktif rol oynayan EPP'nin, kalite ve güven standartlarıyla sektörde örnek bir müşavirlik anlayışı geliştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"EPP'nin 45 yıllık deneyimi ve konut sektörünün güçlü şirketlerinden ŞUA İnşaat işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Kuzey Adalar Projesi, İstanbul'a kazandırdığımız yeni bir yaşam alanı olmanın ötesinde, şehrin denize açılan yeni penceresidir. Proje, 15 bloktan, 2 bin 281 konut ve 132 ticari ünite olmak üzere toplam 2 bin 413 bağımsız bölümden oluşuyor. Yaklaşık 30 milyar lira yatırım değeriyle ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacak bu proje, Kartal'a değer katacak bir dönüşümün simgesidir."

Lansmana özel satışa sunulan yeni etaba değinen Yılmaz, "Adalar manzarasına hakim konumu, geniş peyzaj alanları ve zengin sosyal donatılarıyla öne çıkıyor. Bu süreçte emeği geçen Emlak Katılım, EPP ile ŞUA İnşaat ve ayrıca projenin her aşamasında özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Emlak Konut olarak biz, şehrin dokusuna, insan yaşamına ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

EPP Genel Müdürü Alim Kaplaner ve ŞUA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya da programda projeye dair bilgiler verdi.