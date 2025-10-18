ARA
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.


Emlak vergilerine düzenleme yapılacak mı?

AK Parti’den vergi düzenlemelerine ilişkin yeni kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler soruları yanıtladı.

Emlak vergilerine ilişkin düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emlak vergileriyle ilgili arkadaşlar çalışıyoruz. Teknik çalışma tamamlanmadı henüz. Tabii şunu da üzülerek söylemek istiyorum. Aynı mahalle içinde, aynı hudut içinde ve aynı ilçe içerisinde maalesef farklı değerlendirmeler ve farklı mağduriyetler oluşturacak şekilde malumunuz emlak vergisine esas olan iki alt unsur var. Bir o binanın bulunduğu arsa değerindeki artış oranı, ikincisi de o binanın değerinden kaynaklı artış oranı. Tabii bunların belli bir denge içerisinde oluşturulması lazım" ifadelerini kullandı.

