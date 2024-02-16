Emlakjet ocak ayı emlak verilerini yayımladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde ocak ayında konut arayanların yüzde 43'ü kiralık, yüzde 57'si satılık konut aradı. Bir önceki aya göre satılık fiyatlarında radikal bir değişiklik olmazken, kiralarda artış gözlemlendi.

​​​​​​​Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi.

Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 208 konut ile İran, 127 konut ile Ukrayna, 99 konut ile Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.

Ocak ayı verilerinde kadınların erkeklere oranla daha fazla konut arama yaptığı görülüyor. Ocak ayında kadın/erkek konut arama oranı, kadınlarda yüzde 61, erkeklerde yüzde 39 şeklinde seyrediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehirde artan kira fiyatları sebebiyle şehir merkezlerinden şehrin çeperlerine doğru göçün yoğunluk kazandığını ve 2024 yılında da kiraların artış göstereceğini belirtti.

Son 7-8 aydır yaşanan faiz artışları konut alamayan orta gelirli vatandaşların da kiralık piyasasına yönelmesine sebep olduğunu aktaran İdikat, "Uzun vadede artacak olan bu talebe yönelik bir arz sıkıntısı yaşanacağını öngörüyoruz. Buna ek olarak kiralık konutlarda yaşanacak olan arz talep dengesizliği ve bu dengesizliğin yüzde 60 ila yüzde 70 arasında bir fiyat artışına neden olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



