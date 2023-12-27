ARA
Bist 100
7271,33
-0,38%
Bist 100
Dolar/TL
29,3963
1,0264%
Dolar/TL
Euro/TL
32,639
1,5094%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1104
0,5578%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1956,17
1,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Gayrimenkul 2024'te de yüksek kâr getiren bir yatırım aracı olacak mı?

Gayrimenkul 2024'te de yüksek kâr getiren bir yatırım aracı olacak mı?

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, satılık konut fiyat artışlarının 2024 itibarıyla enflasyon düzeyine yaklaşan bir zemine oturmasının beklendiğini bildirdi.

27 Aralık 2023 | 14:54
0
Gayrimenkul 2024'te de yüksek kâr getiren bir yatırım aracı olacak mı?

Öğüt, yaptığı yazılı açıklamada, satılık konut piyasasına ilişkin 2024 beklentilerini paylaştı.

Son yıllarda konut fiyatlarında yaşanan yüksek artıştan bahseden Öğüt, "Bu dönemde Endeksa'nın yapay zeka ve büyük veri analizi yöntemlerini kullanarak objektif olarak sunduğu gelecek değer tahminleri, yatırımcılara yönlerini belirleme noktasında önemli bir araç olarak yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Öğüt, konut piyasasından ağustostan bu yana beklenenin üzerinde fiyat artışları yaşanmadığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artış trendi devam ediyor ancak daha stabil bir seviyede seyrettiği gözlemleniyor. Türkiye'de ortalama bir konut fiyatı şu anda 3 milyon TL'nin biraz üzerinde. 2024 itibarıyla fiyatların enflasyona daha da yaklaşan bir zemine oturması bekleniyor. Konut fiyatlarındaki azalan yükseliş hızının devam etmesi halinde, reel fiyat düşüşleriyle birlikte, gayrimenkul yüksek kar getiren bir yatırım aracı olmaktan çıkabilir."

"Konut kampanyası beklentisi satışları artırır"

Görkem Öğüt, 2024'te konut satışlarına yönelik bazı kampanyaların harekete geçirilmesinin beklendiğini belirterek, "Bu kampanyalar konut faizlerini yüzde 2'nin altına çekmeyi ve 15 yıllık ödeme planları vaat ediyor. Düzenlemeler hayata geçerse, özellikle ilk konut satışlarında ciddi bir hareketlenme olması mümkün. Ayrıca yatırımcı tereddütleri ve kredi koşulları konut stokunu hızla artırıyor. Bu da 2024'te arz ve talebin daha sağlıklı bir şekilde buluşmasını sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1956,17 1,09%
  • ALTIN ONS 2069,78 0,08%
  • BIST 100 7271,33 -0,38%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,3963 1,0264%
  • EURO/TURK LIRASI 32,639 1,5094%
  • EURO/USD 1,1104 0,5578%
  • INGILIZ STERLINI 1,27673 0,32256%
  • JAPON YENI 142,615 0,126%
  • KANADA DOLARI 1,31944 -0,0428%
  • RUS RUBLESI 92,1385 0,5467%
Günün En Çok Okunanları
33 milyon doları ödeyemeyen Afrika ülkesi temerrüde düştü
Dünyanın en ikonik restoranları: Türkiye'den 6 restoran listeye girdi
Dünyanın en ikonik restoranları: Türkiye'den 6 restoran listeye girdi
Çalışan emekliye 5 bin TL: Madde kabul edildi
Çalışan emekliye 5 bin TL: Madde kabul edildi
Apple'ın yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasak
Apple'ın yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasak
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'a göre 5 stratejik alan
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'a göre 5 stratejik alan
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Japon otomotiv devi sevkiyatlardan sonra yurt içi üretimini de durdurdu
Japon otomotiv devi sevkiyatlardan sonra yurt içi üretimini de durdurdu
Bu ülke 2024'te vizesiz ülke olacak
GERİ
İLERİ
33 milyon doları ödeyemeyen Afrika ülkesi temerrüde düştü
Dünyanın en ikonik restoranları: Türkiye'den 6 restoran listeye girdi
Çalışan emekliye 5 bin TL: Madde kabul edildi
Apple'ın yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasak
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'a göre 5 stratejik alan
Dünyanın en ikonik restoranları: Türkiye'den 6 restoran listeye girdi
Çalışan emekliye 5 bin TL: Madde kabul edildi
Apple'ın yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasak
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'a göre 5 stratejik alan
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Çalışan emekliye 5 bin TL: Madde kabul edildi
Apple'ın yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasak
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'a göre 5 stratejik alan
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Japon otomotiv devi sevkiyatlardan sonra yurt içi üretimini de durdurdu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL