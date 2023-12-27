Öğüt, yaptığı yazılı açıklamada, satılık konut piyasasına ilişkin 2024 beklentilerini paylaştı.

Son yıllarda konut fiyatlarında yaşanan yüksek artıştan bahseden Öğüt, "Bu dönemde Endeksa'nın yapay zeka ve büyük veri analizi yöntemlerini kullanarak objektif olarak sunduğu gelecek değer tahminleri, yatırımcılara yönlerini belirleme noktasında önemli bir araç olarak yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Öğüt, konut piyasasından ağustostan bu yana beklenenin üzerinde fiyat artışları yaşanmadığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artış trendi devam ediyor ancak daha stabil bir seviyede seyrettiği gözlemleniyor. Türkiye'de ortalama bir konut fiyatı şu anda 3 milyon TL'nin biraz üzerinde. 2024 itibarıyla fiyatların enflasyona daha da yaklaşan bir zemine oturması bekleniyor. Konut fiyatlarındaki azalan yükseliş hızının devam etmesi halinde, reel fiyat düşüşleriyle birlikte, gayrimenkul yüksek kar getiren bir yatırım aracı olmaktan çıkabilir."

"Konut kampanyası beklentisi satışları artırır"

Görkem Öğüt, 2024'te konut satışlarına yönelik bazı kampanyaların harekete geçirilmesinin beklendiğini belirterek, "Bu kampanyalar konut faizlerini yüzde 2'nin altına çekmeyi ve 15 yıllık ödeme planları vaat ediyor. Düzenlemeler hayata geçerse, özellikle ilk konut satışlarında ciddi bir hareketlenme olması mümkün. Ayrıca yatırımcı tereddütleri ve kredi koşulları konut stokunu hızla artırıyor. Bu da 2024'te arz ve talebin daha sağlıklı bir şekilde buluşmasını sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.