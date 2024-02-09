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Gayrimenkulün ‘en itibarlı markası’ seçildi

Halk oyları tarafından belirlenen ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen “The ONE Awards”te ‘Yılın En İtibarlı Markası’ ödülü; geçen yıl olduğu gibi bu yıl da DAP Yapı’nın oldu.

09 Şubat 2024 | 16:14
Gayrimenkulün ‘en itibarlı markası’ seçildi

DAP Yapı, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde “en itibarlı gayrimenkul markası” seçildi. Bilindiği gibi her yıl düzenlenen ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen The ONE Awards töreninde; 12 ilde 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlenen yılın itibar ve değerini en çok artıran markalar ödüllendirildi.

DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜLLÜ ESERLERİN MİMARI

DAP Yapı, halihazırda lüks segmente hitap eden, her biri dünya çapında ödüller kazanan, özgün, nitelikli ve konsept on binlerce konuta imza attı. Pandemi öncesinde çalışmalarına başladığı ve Covid-19 pandemisinin daha en başında ortaya koyduğu ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle dünyaya örnek bir model geliştiren şirket, ‘Doğru Alanda Projeler’ sloganıyla insana-çevreye duyduğu saygıyla; dünü, bugünü ve yarını gelecekle buluşturuyor, yarınlara miras olacak, nitelikli eserler tasarlıyor.

DAP AİLESİ AÇISINDAN GURUR VERİCİ 

Bu ödülün kendileri açısından çok büyük anlam ifade ettiğini söyleyen Ziya Yılmaz, “Almış olduğumuz bu ödül, 12 ilde 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen bir halk oylamasının ürünü… Bu 12 il içinde ise DAP Yapı, şimdilik sadece İstanbul ve İzmir’de proje geliştiriyor. Dolayısıyla, henüz proje geliştirmediğimiz geriye kalan 10 ilde yaşayanlar açısından da ‘en itibarlı marka’ seçilmek gerçekten çok önemli. DAP Yapı olarak en önemli özelliğimiz hem proje geliştirdiğimiz bölgeyi hem de insanlarımızın ihtiyaçlarını iyi analiz edip buna göre hareket etmemiz. Hayata geçirdiğimiz pek çok proje daha talep toplama sürecinde rekor sayıda başvuru aldı. Bunun sektörde yarattığımız güvenin ve itibarın eseri olduğunun farkındayız. Bu itibarın ve değerin böylesi bir ödülle taçlandırılması, bizler için gurur verici” diye konuştu. 

 

 

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