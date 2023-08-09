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  • Çeşme'de konut fiyatları yüzde 77 arttı, satılık ev sayısı patladı

Çeşme'de konut fiyatları yüzde 77 arttı, satılık ev sayısı patladı

İzmir'in gözde tatil ilçesi Çeşme'de ortalama konut fiyatı 13 milyon 208 bin 312 TL'ye, ortalama kira 27 bin 426 TL'ye yükseldi. Endeksa verilerine göre Çeşme’deki konut fiyatlarında öne çıkan mahalle ise Celal Bayar Mahallesi oldu. Alaçatı'ya komşu olan mahallede ortalama konut fiyatı 22 milyon 458 bin 798 TL'ye ulaştı.

09 Ağustos 2023 | 11:03
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Çeşme'de konut fiyatları yüzde 77 arttı, satılık ev sayısı patladı

Endeksa verilerine göre Çeşme’de evini satmak isteyenlerin oranı hızla artıyor. Gözde tatil ilçesinde satılık konut stokundaki artış bir önceki aya göre %37 oranında artış gösterirken, bir konutun ortalama geri dönüş süresi 24 yıl olarak ölçüldü.

Popüler turizm merkezlerimizden biri olan Çeşme’de Ağustos 2023 itibarıyla satılık konut fiyatları ortalama 13 milyon 208 bin 312 TL değerine ulaştı. Geçen yılın aynı ayına göre Çeşme’de ortalama satılık konut fiyatlarında artış %77 oldu. Son iki yıl içerisindeki satılık konut fiyat artışı ise %322’ye ulaştı. 

Ancak Çeşme’deki, satılık konut fiyat artışı bir diğer gözde tatil merkezi olan Bodrum’un gerisinde kaldı. Bodrum’da son bir yıl içerisinde satılık konut değer artışı %91 seviyesinde gerçekleşti.

Çeşme’deki konut fiyatlarında öne çıkan mahalle ise Alaçatı’ya komşu olan Celal Bayar Mahallesi. Bu mahallede satılık konut metrekare fiyatları Çeşme’deki diğer mahalleler arasında en yüksek değerlere ulaştı. Celal Bayar Mahallesi’nde ortalama satılık konut metrekare fiyatları 115 bin 767 TL, ortalama konut fiyatı 22 milyon 458 bin 798 TL oldu.

Çeşme genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 74 bin 204 TL, ortalama fiyatı 13 milyon 208 bin 312 TL olurken, ortalama metrekare kira 195 TL, ortalama kira 27 bin 426 TL oldu.  


 

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