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  • Henüz bitmeden 136 milyon dolara satılan çatı katı

Henüz bitmeden 136 milyon dolara satılan çatı katı

Dubai'de yaklaşık 22.000 metrekarelik beş yatak odalı bir çatı katı 136 milyon doların biraz üzerinde bir rakama satıldı.

06 Aralık 2023 | 01:07
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Henüz bitmeden 136 milyon dolara satılan çatı katı

CNN'nin aktardığı habere göre Como Residences adlı 71 katlı bir kulenin tepesinde yer alan ve henüz inşa edilmemiş olan daire; tasarım villaları, lüks otelleriyle bilinen yapay adalardan oluşan Palm Jumeirah'ta yer alıyor. İşte çatı katı ile ilgili bilinenler...

1

Dubai'de sadece 20 yıl önce inşa edilen Palm Jumeriah 560 hektarlık bir alana yayılıyor ve yaklaşık 80.000 kişiye ev sahipliği yapıyor.
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Bitmesine en az 3 yıl var

Bitmesine en az 3 yıl var

Como Rezidans şu anda yapım aşamasında ve satışa aracılık Provident Estate, 2027'nin sonlarına doğru tamamlanmasını beklediğini söylüyor.
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En pahalı 3. oldu

En pahalı 3. oldu

Dubai'de daha önceki çatı katı satış rekoru yaklaşık 114 milyon dolar değerindeydi. Provident Estate'e göre Como Residences'daki daire dünyanın en pahalı üçüncü çatı katı oldu. Diğer ikisi Londra ve Monako'da bulunuyor.
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Alıcılar kim?

Alıcılar kim?

Provident Estate'in ortaklarından Sam Horani alıcının kimliğini açıklamayacaklarını belirtti ancak "Doğu Avrupa'dan geliyorlar" dedi.
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