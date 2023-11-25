ARA
Bist 100
7959,95
0,78%
Bist 100
Dolar/TL
28,8663
0,1349%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5922
0,2885%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0943
0,3384%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1859,52
0,68%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • İnşaat demiri yılbaşından itibaren özel güvenlikli etiketle takip edilecek

İnşaat demiri yılbaşından itibaren özel güvenlikli etiketle takip edilecek

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, yılbaşında devreye alınacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile yurt içinde üretilen ya da ithal edilen inşaat demirlerinin kullanım aşamasına kadar takip edilmesini sağlayacak.

25 Kasım 2023 | 11:08
0
İnşaat demiri yılbaşından itibaren özel güvenlikli etiketle takip edilecek

AA muhabirinin Genel Müdürlükten edindiği bilgilere göre, söz konusu takip sisteminin kullanılmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

İDİS'le Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yurt içinde üretilen veya ithal edilen inşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından nihai satış veya müteahhitçe inşaatlarda kullanım aşamasına kadar izlenecek. Söz konusu sistem verileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret bakanlıkları ve Gelir İdaresi Başkanlığına da aktarılacak.

İlgili tebliğ uyarınca, inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1 Ocak 2024'ten önce İDİS'e geçmeleri zorunlu olacak.

Sistem nasıl işleyecek?

Darphane'den tedarik edilecek özel mürekkebin kullanıldığı güvenlikli etiket ve inşaat demir bağı inşaat demirlerine uygulanacak. Bu etiket, yüksek güvenlikli ve kopyalanamaz olacak. Etiket üzerinde, demirin üretimine ilişkin tarih gibi bilgiler de yer alacak.

Yurt içinde inşaat demiri üretimi yapan firmalar üretim tesislerinde, inşaat demiri ithalatı yapan firmalar Darphane tarafında belirlenecek noktalarda ürünler üzerine etiketleme uygulaması yapacak. Etiket, her bir demir bağının üzerine takılacak.

Mükellefler, etiket taleplerini İDİS üzerinden Darphane'ye bildirecek.

Nakliye süreci de sisteme girilecek

İnşaat demirlerine uygulanan güvenlikli etiketler ayrıca saha denetimlerinde özel cihazlarla okutulup denetlenecek.

Üretici ve ithalatçılar, mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak kayıt ve aktivasyon işlemini gerçekleştirilecek.

İnşaat demirleri, toptancı, satıcı ve yapı müteahhidine sevk edilirken uygulama üzerinden çıkış ve teslim yapılacak ve bu işlemler, e-irsaliye ve e-fatura ile entegre edilecek. Malın nakliyecisi de bu sürece dahil olacak. Dolayısıyla üretim ve ithalat aşamasından inşaat müteahhitlerine kadar olan alım ve satım süreçleri sistem üzerinden izlenebilecek.

Yapı müteahhidi de İDİS'e kayıtlı olarak deposuna gelen demir bağlarını kontrol ederek teslim alacak.

Yapı denetim kuruluşları ise aldığı numunelere ait etiket bilgilerini elektronik ortamda sisteme kaydedecek. Ayrıca inşaat demiri güvenlikli numune etiketiyle etiketlenen inşaat demiri numunesi laboratuvara gönderildiğinde, çıkan sonuçlar İDİS'e yüklenecek.

Tüm paydaşların İDİS'e kayıt olma zorunluluğu bulunurken, sisteme aykırı durumların tespiti halinde usulsüzlük cezası kesilecek. İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılamayacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1859,52 0,68%
  • ALTIN ONS 2003,64 0,53%
  • BIST 100 7959,95 0,78%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8663 0,1349%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5922 0,2885%
  • EURO/USD 1,0943 0,3384%
  • INGILIZ STERLINI 1,26118 0,61831%
  • JAPON YENI 149,467 -0,071%
  • KANADA DOLARI 1,36334 -0,45743%
  • RUS RUBLESI 89,28 0,7959%
Günün En Çok Okunanları
İşte AnadoluJet'in yeni adı ve logosu: Hedef 10 yılda 200 uçaklık filo
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Çates Elektrik (ÇATES) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi açıklandı
Çates Elektrik (ÇATES) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi açıklandı
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı: 1 Aralık'ta başlıyor
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı: 1 Aralık'ta başlıyor
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri satacak: Listede hangi iller var?
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri satacak: Listede hangi iller var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çalışan emeklilere de 5 bin lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çalışan emeklilere de 5 bin lira
Borlease Otomotiv'den (BORLS) temettü açıklaması
GERİ
İLERİ
İşte AnadoluJet'in yeni adı ve logosu: Hedef 10 yılda 200 uçaklık filo
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Çates Elektrik (ÇATES) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi açıklandı
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı: 1 Aralık'ta başlıyor
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Çates Elektrik (ÇATES) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi açıklandı
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı: 1 Aralık'ta başlıyor
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri satacak: Listede hangi iller var?
Çates Elektrik (ÇATES) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi açıklandı
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı: 1 Aralık'ta başlıyor
Nafakada yıllık enflasyon artışına Yargıtay freni
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri satacak: Listede hangi iller var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çalışan emeklilere de 5 bin lira
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL