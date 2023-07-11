ARA
Bist 100
6361,64
1,45%
Bist 100
Dolar/TL
26,1093
0,0458%
Dolar/TL
Euro/TL
28,697
-0,0438%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0989
-0,1322%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1622,24
0,42%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İnşaat maliyeti yüzde 48 yükseldi

İnşaat maliyet endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,54, yıllık bazda yüzde 47,95 artış kaydetti.

11 Temmuz 2023 | 10:59
0
İnşaat maliyeti yüzde 48 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,54, yıllık yüzde 47,95 yükseldi. Bu değer, Kasım 2021'den bu yana 18 ayın en düşük verisi olarak kayıtlara geçti. Endeks, Kasım 2021'de 48,87 değerini almıştı.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,28, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 33,55, işçilik endeksi yüzde 104,83 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,97 yükseliş kaydetti. Mayısta, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,6, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı. Binalarda geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,38, işçilik endeksi yüzde 105,27 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,22 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 artış görüldü. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,78 düşüş gösterirken, işçilik endeksi yüzde 1,42 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 27,93, işçilik endeksi yüzde 103,18 artış kaydetti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1622,24 0,42%
  • ALTIN ONS 1932,56 0,38%
  • BIST 100 6361,64 1,45%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,1093 0,0458%
  • EURO/TURK LIRASI 28,697 -0,0438%
  • EURO/USD 1,0989 -0,1322%
  • INGILIZ STERLINI 1,2898 0,28691%
  • JAPON YENI 140,675 -0,45%
  • KANADA DOLARI 1,32637 -0,12312%
  • RUS RUBLESI 90,3 -0,275%
Günün En Çok Okunanları
Bill Gates, Warren Buffet'tan öğrendiği bir iş dersini anlatıyor
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı
Son dönemde köpekbalığı ve timsah saldırısı haberleri neden artıyor? Muhtemel sebebi bu...
Son dönemde köpekbalığı ve timsah saldırısı haberleri neden artıyor? Muhtemel sebebi bu...
İzmir'de iki noktada orman yangını
İzmir'de iki noktada orman yangını
Twitter'ın rakibi Threads, kullanıcı sayısıyla ChatGPT'nin rekorunu kırdı
Twitter'ın rakibi Threads, kullanıcı sayısıyla ChatGPT'nin rekorunu kırdı
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var
İlaçta KDV yüzde 10'a çıkarıldı: 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek
İlaçta KDV yüzde 10'a çıkarıldı: 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek
'ABD'yi geride bırarak dünyanın en büyük 2. ekonomisi olacak'
GERİ
İLERİ
Bill Gates, Warren Buffet'tan öğrendiği bir iş dersini anlatıyor
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı
Son dönemde köpekbalığı ve timsah saldırısı haberleri neden artıyor? Muhtemel sebebi bu...
İzmir'de iki noktada orman yangını
Twitter'ın rakibi Threads, kullanıcı sayısıyla ChatGPT'nin rekorunu kırdı
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı
Son dönemde köpekbalığı ve timsah saldırısı haberleri neden artıyor? Muhtemel sebebi bu...
İzmir'de iki noktada orman yangını
Twitter'ın rakibi Threads, kullanıcı sayısıyla ChatGPT'nin rekorunu kırdı
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var
Son dönemde köpekbalığı ve timsah saldırısı haberleri neden artıyor? Muhtemel sebebi bu...
İzmir'de iki noktada orman yangını
Twitter'ın rakibi Threads, kullanıcı sayısıyla ChatGPT'nin rekorunu kırdı
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var
İlaçta KDV yüzde 10'a çıkarıldı: 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL