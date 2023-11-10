ARA
Bist 100
7771,34
-0,89%
Bist 100
Dolar/TL
28,5446
0,2788%
Dolar/TL
Euro/TL
30,5167
0,2611%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0684
0,1894%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1778,39
-0,73%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İnşaat maliyetlerinde artış sürüyor

İnşaat maliyet endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 67,93 artış gösterdi.

10 Kasım 2023 | 10:52
0
İnşaat maliyetlerinde artış sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,93 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,39, işçilik endeksi yüzde 0,3 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 54,15, işçilik endeksi yüzde 114,05 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre 2,47, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,08 yükseldi. Eylülde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,49, işçilik endeksi yüzde 0,21 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,26, işçilik endeksi yüzde 113,93 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,97 arttı. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,09, işçilik endeksi yüzde 0,61 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,27, işçilik endeksi yüzde 114,5 artış gösterdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1778,39 -0,73%
  • ALTIN ONS 1937,81 -1%
  • BIST 100 7771,34 -0,89%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,5446 0,2788%
  • EURO/TURK LIRASI 30,5167 0,2611%
  • EURO/USD 1,0684 0,1894%
  • INGILIZ STERLINI 1,22264 0,06793%
  • JAPON YENI 151,53 0,105%
  • KANADA DOLARI 1,37978 -0,07532%
  • RUS RUBLESI 92,18 0%
Günün En Çok Okunanları
Türkiye yeni 'yıldız'larına kavuştu: İşte Michelin yıldızı alan 7 yeni restoran
SPK onayladı: 3 şirket halka arz oluyor
SPK onayladı: 3 şirket halka arz oluyor
'Kış kenti' diye biliniyor ama... 21 bin 452 panel oldu
'Kış kenti' diye biliniyor ama... 21 bin 452 panel oldu
"Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u TULGA 2025'te görevde olacak"
"Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u TULGA 2025'te görevde olacak"
Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar
Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar
BDDK uyardı: Dolandırıcıların bu taktiğine dikkat!
BDDK uyardı: Dolandırıcıların bu taktiğine dikkat!
Türkiye’de yeni yatırımlarla büyüyecek
Türkiye’de yeni yatırımlarla büyüyecek
Emekliye 5 bin TL ödemesi başladı: Hangi emekli ne zaman ikramiye alacak?
GERİ
İLERİ
Türkiye yeni 'yıldız'larına kavuştu: İşte Michelin yıldızı alan 7 yeni restoran
SPK onayladı: 3 şirket halka arz oluyor
'Kış kenti' diye biliniyor ama... 21 bin 452 panel oldu
"Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u TULGA 2025'te görevde olacak"
Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar
SPK onayladı: 3 şirket halka arz oluyor
'Kış kenti' diye biliniyor ama... 21 bin 452 panel oldu
"Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u TULGA 2025'te görevde olacak"
Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar
BDDK uyardı: Dolandırıcıların bu taktiğine dikkat!
'Kış kenti' diye biliniyor ama... 21 bin 452 panel oldu
"Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u TULGA 2025'te görevde olacak"
Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar
BDDK uyardı: Dolandırıcıların bu taktiğine dikkat!
Türkiye’de yeni yatırımlarla büyüyecek
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL