İLLER ARASINDA MUĞLA İLK SIRADA

Türkiye genelinde satılık konutta metrekare fiyatı en pahalı olan 10 il arasında birinci sırada 10 bin 167 lira ile Muğla yer aldı. Muğla’yı, 7 bin 824 lira ile İstanbul, 5 bin 947 lira ile Antalya, 5 bin 482 lira ile İzmir, 4 bin 236 lira ile Çanakkale, 4 bin 232 lira ile Balıkesir, 4 bin 62 lira ile Yalova, 3 bin 991 lira ile Gaziantep, 3 bin 852 lira ile Denizli ve 3 bin 718 lira ile Edirne takip etti.