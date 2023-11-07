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  • Airbnb'ye büyük darbe: 835,5 milyon dolarına el konulacak

Airbnb'ye büyük darbe: 835,5 milyon dolarına el konulacak

İtalya’da mahkeme, ABD merkezli kısa ve uzun vadeli konut kiralama platformu Airbnb’nin 835,5 milyon dolarına el koyulmasına hükmetti.

07 Kasım 2023 | 11:04
Son Güncellenme: 07 Kasım 2023 | 11:08
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Airbnb'ye büyük darbe: 835,5 milyon dolarına el konulacak

Savcılar, firmanın ev sahiplerinden yaklaşık 3,7 milyar Euro kira geliri üzerinden vergi tahsil etmediğini söylüyor.

İtalya'daki ev sahiplerinin kazançları üzerinden yüzde 21 oranında vergi ödemeleri gerekiyor.

Airbnb BBC'ye yaptığı açıklamada "İtalyan savcısının duyurduğu karar karşısında şaşırdığını ve hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Airbnb Sözcüsü Christopher Nutly, firmanın Avrupa merkezinin haziran ayından bu yana İtalyan vergi otoritesiyle konuyu çözmek için çalıştığını söyledi. Nutly, "Yasalara tam uyum içinde hareket ettiğimizden eminiz ve bu konuyla ilgili haklarımızı kullanma niyetindeyiz" dedi.

Airbnb yöneticileri soruşturuluyor

Milano Mahkemesi savcıları tarafından yapılan açıklamada, 2017-2021 yılları arasında Airbnb'de yönetici olarak görev yapan üç kişinin de soruşturma altında olduğu belirtildi.

Airbnb, 2022 yılında, şirketin ve diğer kısa dönemli kiralama sağlayıcılarının kira gelirlerinin yüzde 21'ini ev sahiplerinden keserek vergi makamlarına ödemesini gerektiren İtalyan yasasına itiraz etmişti.

Firma, İtalya'nın vergilendirme konusundaki şartlarının Avrupa Birliği'nin 27 ülkelik blokta hizmet sunma özgürlüğü ilkesine aykırı olduğunu savunuyordu.

AB'nin en üst mahkemesi daha sonra Airbnb'nin bu şartlara uyması gerektiğine karar verdi.

Son yıllarda İtalyan yetkililer, 2008 yılından bu yana ülkede faaliyet gösteren Airbnb gibi büyük şirketlerin vergi uygulamalarına yönelik incelemelerini artırdı.

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