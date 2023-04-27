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  • Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na kaç başvuru yapıldı?

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na kaç başvuru yapıldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na şu ana kadar 194 bin 576 bağımsız birim için 28 bin 795 başvuru olduğunu bildirdi.

27 Nisan 2023 | 15:55
Son Güncellenme: 27 Nisan 2023 | 16:24
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Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na kaç başvuru yapıldı?

Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden Kampanyamıza şu ana kadar 194 bin 576 bağımsız birim için 28 bin 795 başvuru oldu. İstanbulumuzu el ele vererek birlikte dönüştürecek, riskli tek bir konut kalmayana kadar projelerimizi hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

5 ADIMDA YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Bakan Kurum "5 Adımda Yarısı Bizden" başlığıyla paylaştığı görselde, adım adım dönüşüm sürecine ilişkin şu bilgileri vermişti:

1
Adım 1

Adım 1

Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.
2
Adım 2

Adım 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
3
Adım 3

Adım 3

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.
4
Adım 4

Adım 4

Ruhsat alma süreci başlayacak.
5
Adım 5

Adım 5

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak."
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