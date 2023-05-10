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  • Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na kaç başvuru yapıldı?

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na kaç başvuru yapıldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 603 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 122 bine ulaştı." dedi.

10 Mayıs 2023 | 09:26
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Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na kaç başvuru yapıldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 603 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 122 bine ulaştı. Yani daha şimdiden 2 milyon 500 bin vatandaşımızın hayatı değişmeye başladı." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye Oto Sanayi Sitesi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un 39 ilçesine ve 963 mahallesine eser kazandırdıklarını belirterek, buna sanayici ve işçilerin de şahit olduğunu söyledi.

"İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarından bahseden Kurum, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 603 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 122 bine ulaştı. Yani daha şimdiden 2 milyon 500 bin vatandaşımızın hayatı değişmeye başladı. Bu başvuru sayısı, milletin devletine güvenidir, milletin devletine inancıdır. Biz de sizlere söz veriyoruz. İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir işçi kardeşimiz riskli bir dükkanda çalışmayacak." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının en önemli ayaklarından birisinin sanayi alanlarının dönüştürülmesi olduğuna dikkati çeken Kurum, "Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye" diyerek şehrin içinde kalmış ve eskimiş sanayi sitelerini esnafla el birliğiyle dönüştürdüklerini dile getirdi.

"Dükkanınızı dönüştürün, yarısı devletten diyeceğiz"

"İlk Evim İş Yerim" kampanyasıyla ilk etapta 10 bin olmak üzere toplam 50 bin sanayi dükkanını esnafa kazandıracaklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Şu an bulunduğumuz Çakmak Bölgesi Küçük Sanayi Sitemiz 3 bin dükkanımızın olduğu ve 17 bin kardeşimize rızık kapısı olan bir yerdir. Bu sanayi sitemiz, ilçe merkezinde kalmış, acilen dönüşmesi gereken bir alandır. Bu noktada sanayi esnafımızın bizden istek ve talepleri var. Biz de bu taleplere cevap veriyor, buradan müjdemizi veriyoruz. Çakmak Bölgesi Küçük Sanayi Sitemizi yenileyeceğiz, 'Yarısı Bizden Kampanyası'na dahil edeceğiz, 'Siz dükkanınızı dönüştürün, yarısı devletten' diyeceğiz. Bittiğinde burası, bir sanayi sitesinden çok, bir sanayi kompleksi haline gelecek, yeni bir yaşam merkezi olacak. Bir ustamız, bir işçi kardeşimiz dükkanına gittiğinde, bir kardeşimiz aracını tamire getirdiğinde, bu alandaki camide, parklarda, yeşil alanlarda, yürüyüş yollarında, spor alanlarında, daha güzel bir ortamda vakit geçirecek, dinlenecek, nefes alacak."

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