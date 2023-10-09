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  • Kira anlaşmazlığı arabuluculuk masasında kademeli artış şartıyla son buldu

Kira anlaşmazlığı arabuluculuk masasında kademeli artış şartıyla son buldu

İzmir'de kira bedeli konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi ile kiracı, arabuluculuk masasında kademeli kira artışı şartıyla el sıkıştı.

09 Ekim 2023 | 13:10
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Kira anlaşmazlığı arabuluculuk masasında kademeli artış şartıyla son buldu

Çiğli'deki evin sahibi M.D, apartmanın bulunduğu bölgedeki ortalama kira bedelinin 8-9 bin lira arasında değiştiğini belirterek, kiracısı Atilla Figen'den 1750 lira olan aylık ödemesini yükseltmesini talep etti.

Tarafların sonuca ulaşamaması üzerine konu yargıya taşınınca zorunlu arabuluculuk şartı devreye girdi.

Görüşmelerin ardından arabuluculuk masasında ev sahibi ile kiracı kademeli zam şartıyla anlaşmaya vardı.

İmzalanan anlaşmaya göre, kiracı ev sahibine 2024 yılının haziran ayına kadar aylık 3 bin lira, haziran ve ağustos ayları arasında 5 bin lira ödeyecek. 2024 yılının ağustos ayından itibaren kiraya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam yapılacak.

"Tarafların birbirini anlaması önemli"

Avukat ve arabulucu İrfan Medet Akpınar, AA muhabirine, eylül ayından itibaren kiracı ve kiraya veren ilişkilerinden kaynaklanan hukuki ihtilafların önce arabuluculuktan geçtiğini söyledi.

M.D. ile Atilla Figen anlaşmazlığına ilişkin dosya ile görevlendirildiğinde ilk olarak taraflarla irtibata geçtiğini aktaran Akpınar, "Şanslı olduğum bir nokta vardı ki her iki tarafın da vekili vardı. Bu süreçte avukat meslektaşlarım da çok fazla katkı koydu." dedi.

Akpınar, aralarında 7 yıldır kiracı ve ev sahibi ilişkisi olan tarafların birbirini iyi anladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ev sahibi, uzun yıllar kiracısı olması sebebiyle ve kiracımızın özel durumlarını da dikkate alarak çok ciddi katkı sundu. Kiracımız da kendi şartlarını zorlayarak kiraya verenin kendisine sunmuş olduğu bu imkanları ve iyi niyeti boşa çıkarmamak adına çok yoğun çaba sarf etti. Sonuçta kademeli bir artış konusunda anlaşma sağlandı. Kira bedelinin önce 3, sonra 5 bin liraya yükseltilmesi ve son aşamada TÜFE oranında zam uygulanması söz konusu oldu. Oldukça emek sarf ettik ama netice güzeldi. İki taraf da dostane şekilde el sıkışarak masadan kalktı."

Kiracı Figen: "Kimse kavgayı sevmez"

Kiracı Atilla Figen, bugüne kadar kiralarını düzenli yatırdığını ve ev sahibiyle hiç sorun yaşamadığını dile getirdi.

Emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını ifade eden Figen, "Kimse kavgayı sevmez. Benim şanslı olduğum taraf ev sahibimin anlayışlı bir insan olması. Ben de şeker hastası olmasam daha da iyi olacak. Arabulucu devreye girdiğinde durum daha değişik oluyor. İki taraf da elinden gelen gayreti gösteriyor." diye konuştu.

Kiracının avukatı Ceyhun Yıldırım ise arabuluculuğun yeni bir kavram olmadığını ancak kira anlaşmazlıklarında yeni uygulandığına işaret etti.

Yıldırım, tarafların görüşmelere uzlaşabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak katılması durumunda çözüme ulaşabileceklerini söyledi.

Ev sahibinin avukatı Haydar Tekinay ise 7 yıllık kiracı ve kiraya veren ilişkisinin arabuluculuk sayesinde devam edeceğini belirterek, "Taraflar birbirlerinin ekonomik durumlarını biliyordu ve uygun bir artış yapıldı. Mutlu sona ulaştık." ifadelerini kullandı.

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