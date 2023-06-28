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Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

Zorunlu hale getirilen ve 1 Eylül'de uygulanmasına başlanacak arabuluculukla yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı, mahkemelere gitmeden en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak.

28 Haziran 2023 | 11:53
Son Güncellenme: 28 Haziran 2023 | 12:01
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Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirildi.

Bu uyuşmazlıklarda 1 Eylül'den itibaren taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

EN FAZLA 1 AYDA...

Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek.

Yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı arabuluculara gitmesi bekleniyor. Uygulamayla, uyuşmazlıkların tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira düzenlemesine yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıkların derinleşmemesini istediklerini belirtmişti. Bakan Tunç, kira uyuşmazlıklarının mahkemelere gitmeden barışçıl şekilde çözüme kavuşturulacağını vurgulamıştı.

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