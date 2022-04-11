İstanbul, Ankara, İzmir gibi Türkiye’nin büyük kentlerinde kiralık evler kapanın elinde kalıyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Mal sahibi yada kiracı evi tahliye etmeden, kiralama aracılık sözleşmeleri yapılıyor” diyerek piyasadaki durumu özetliyor.

Gayrimenkul sektöründe artan maliyetler nedeniyle konut arzının talebin gerisinde kalması, mülteci etkisi gibi sebeplerle fahiş derecede artan fiyatlara rağmen kiralık ve satılık konut bulmak zorlaştı. Özellikle Türkiye’nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerinde kiralık evler deyim yerindeyse kapanın elinde kalıyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı ile piyasanın son durumunu, fiyat artış oranlarını ve gelecek beklentilerini konuştuk.

Kiralık konut fiyatlarında artış trendi devam ediyor mu? Yoksa bir dengeye oturdu diyebilir miyiz?

Fiyatlardaki artış ivmesinin azaldığını söyleyebiliriz. Lakin hala oturmuş bir fiyat yok. Talebin çok arzın ise sınırlı olması nedeniyle fiyatlarda artış gene de devam ediyor.

En çok artışının olduğu ilçeler hangileri? En dikkat çeken bölgeler nereler oldu?

En çok artış İstanbul’da Şişli, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Beyoğlu ve Sarıyer’de oldu. Ankara’da ise, Etimesgut, Yenimahalle, Çankaya, Akyurt ve Keçiören’de. İzmir’de ise Dikili, Foça, Urla, Selçuk ve Seferihisar diyebiliriz.

Bir karşılaştırma yapmak mümkün mü?

İstanbul genelinde son bir yıllık artış ortalaması %120 seviyesinde ve m2 kira bedeli ortalama 45 TL seviyesinde. Ankara genelinde son bir yıllık artış ortalaması %110 seviyesinde ve m2 kira bedeli ortalama 25TL seviyesinde iken İzmir genelinde artış ortalaması %75 seviyesinde ve m2 kira bedeli ortalama 30 TL seviyesinde gerçekleşti.

İLANA ÇIKMADAN KİRALANIYOR

Fiyatlar ne kadar yüksek olsa da ilan sayısının azlığı nedeniyle kiralama süresinde bir düşüş var. Bir konutun ortalama kiralama süresi ne kadar? Bu konuda sizin gözlemleriniz neler?

Kiralama süreci son derece hızlı ilerliyor. Hatta birçok ev 3-5 gün içinde ilan olarak yayımlanmadan veriliyor diyebiliriz. Kiracının taşınmazı tahliye durumu malikler tarafından iletildikten sonra hazırda bekleyen kiracı adaylarına sırası ile dönüşler yapılıyor. Mal sahibi yada kiracı evi tahliye etmeden, kiralama aracılık sözleşmeleri yapılıyor.

AÇIK ARTIRMA ÖRNEĞİ YOK!

Ev sahiplerinin ya da emlakçıların açık artırma ile kiralama yöntemlerine başvurduklarını gördük. Sektörde bu dönemde sizin gözlediğiniz dikkat çeken değişimler neler oldu?

Bu konuda hiçbir örneğe rastlamadım. Hatta bazı kişiler tarafından ifade edilen bu durum nedeniyle yaptığım araştırmalarda da gerçek bir örneğe hiç rastlamadım. Çünkü burada açık arttırmadan ziyade, emlak işletmesinin mal sahibinin beklentilerini karşılayabilecek bir kiracı bulma çabası söz konusudur. Bir kiracının yüksek kira ile taşınmaza yerleşip daha sonra kira ödememesi mal sahibi kadar emlak işletmesini de sıkıntıya sokar. Önemli olan doğru bir aracılık hizmeti sunmaktır.

ÖDEYEBİLECEK Mİ ARAŞTIRMASI YAPILIYOR!

Konut sahiplerinin kiralama sürecinde önceliklerinde de değişimler oldu. Hangi kriterler kiralamada öne çıktı?

* Kiracının gerçekten kirayı ödeyip ödeyemeyeceğinin araştırılması,

* Depozito miktarının bir kira yerine iki kira talep edilmesi,

* Kişinin memuriyet durumu, evlilik durumu, çocuk sayısı gibi kriterler diyebiliriz.