Gayrimenkul satışlarında yaşanan durağanlık, sektör temsilcilerini yeni arayışlara yöneltti. Satışları canlandırmak için farklı stratejiler geliştiren emlak sektörü, birden fazla alıcının aynı anda teklif verebildiği müzayede yöntemine başvuruyor.
1 Müzayedeli satış yöntemleriyle satış piyasası hareketlendirmek isteniyor
Gayrimenkul sektöründe son dönemlerde yaşanan durağanlık, sektörde farklı satış yöntemleri uygulanmasına neden oluyor. Bu çerçevede İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde en önemli akslardan biri olan Basın Ekspres Yolu üzerinde bulunan ticari bağımsız bölümler "müzayedeli satış" yöntemi ile alıcılara sunulacak.
Bir süredir satış uzmanları tarafından denenen müzayedeli satış yöntemleri emlak satış piyasasını hareketlendirmeyi hedefliyor.
2 Uygun ödeme şartlarıyla açık artırmaya sunuluyor
Bu kapsamda Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan 99 ticari bağımsız bölüm açık artırmayla 5 Aralık Cumartesi günü satışa sunulacak.
Müzayede Delta Hotels toplantı salonunda 5 Aralık saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Müzayedeli satış yönteminin şimdiden ilgi gördüğünü ifade eden Müzayede Pro Genel Müdürü Özgür Demir konuyla ilgili bilgi verdi.
Demir, dükkanların satın alındıktan sonra hemen kiraya verilebileceğini veya işletmeye açılabileceğini belirtti. Ticari alanların uygun ödeme şartlarıyla açık artırmaya sunulduğunu ifade etti.
3 "99 bağımsız bölümü de satışa çıkarmayı planlıyoruz"
Özgür Demir, "Projede konut kısmı teslim edilmiş oturum tamamlanmıştır. Müzayedeli satış yöntemi ile 99 bağımsız bölümü de satışa çıkarmayı planlıyoruz.
Katılımcılar hem salondan hem internet sitemiz üzerinden online katılım yapabilecek. Müzayede iş yerini Basın Ekspres aksına taşımak isteyenler için aslında bir fırsat müzayedesi" dedi.
4 "Amacımız piyasa ortamını belli bir seviyeye getirmek"
Demir, neden müzayedeli satış yöntemini tercih ettiklerini şu şekilde açıkladı:
"Bizim aslında burada yapmaya çalıştığımız şey; hem piyasa ortamını, rayiçlerini belli bir seviyeye getirmek, ikincisi de şeffaf bir şekilde satış sürecini yönetmek. Açık arttırma tercihi bundan kaynaklanıyor. Onun için yatırımcılar da burada müsterih olabilirler, hani burada herhangi bir şey yok. Zaten canlı yayınla da müzayedemiz halka açık bir şekilde izleyebilecekler."