Demir, neden müzayedeli satış yöntemini tercih ettiklerini şu şekilde açıkladı:

"Bizim aslında burada yapmaya çalıştığımız şey; hem piyasa ortamını, rayiçlerini belli bir seviyeye getirmek, ikincisi de şeffaf bir şekilde satış sürecini yönetmek. Açık arttırma tercihi bundan kaynaklanıyor. Onun için yatırımcılar da burada müsterih olabilirler, hani burada herhangi bir şey yok. Zaten canlı yayınla da müzayedemiz halka açık bir şekilde izleyebilecekler."