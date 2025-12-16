ARA
Konut fiyat endeksinde 22 ay sonra reel artış

Konut Fiyat Endeksi, kasımda reel bazda yüzde 0,3 yükselerek konut fiyatlarında 22 ay sonra ilk kez reel artışa işaret etti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (2023=100), 202 5yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artarak 204,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,3 oranında artış gösterdi.

Konut fiyat endeksinde 22 ay sonra reel artış-1
Konut fiyat endeksinde 22 ay sonra reel artış-2

 

3 büyük ildeki değişimler

2025yılı Kasım ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 3,0 ve 2,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 31,7,37,9 ve 31,6 oranlarında artış gösterdi.

Konut fiyat endeksinde 22 ay sonra reel artış-3

En yüksek artış hangi bölgede görüldü?

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Kasım 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,9 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

Konut fiyat endeksinde 22 ay sonra reel artış-4
