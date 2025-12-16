Kars'ın bölgesindeki diğer illere göre de araç sayısı bakımından öne çıkması dikkat çekiyor. TÜİK'in verilerine göre araç sayısında Kars 54 bin 138 ile ilk sırada yer alırken, Kars'ı Ağrı 36 bin 501 araçla takip ediyor.

Iğdır 33 bin 238 ile 3'üncü sırada ve Ardahan ise 22 bin 33 araç ile 4'üncü sırada yer alıyor.

Hal böyle olunca yetkililerin artan araç sayısının oluşturduğu trafik ve otopark sorunlarına çözüm bulmak için yeni stratejiler geliştirmesi bekleniyor.