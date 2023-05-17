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Konut fiyatları yüzde 133 yükseldi

Konut Fiyat Endeksi (KFE) martta aylık yüzde 5,4 ve yıllık yüzde 132,8 arttı.

17 Mayıs 2023 | 14:50
Son Güncellenme: 17 Mayıs 2023 | 15:12
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Konut fiyatları yüzde 133 yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), martta bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 809,3 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, martta yıllık bazda yüzde 132,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 55,4 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, martta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,7, 6,5 ve 6,1'lik artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 127,3 Ankara'da yüzde 135,2 ve İzmir'de 133,4'e yükseldi.

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