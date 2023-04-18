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  • Konut fiyatları şubatta yüzde 141,5 yükseldi

Konut fiyatları şubatta yüzde 141,5 yükseldi

Konut fiyatları şubatta aylık yüzde 8,4, yıllık yüzde 141,5 arttı.

18 Nisan 2023 | 15:07
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Konut fiyatları şubatta yüzde 141,5 yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 8,4 artarak 767,9 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, şubatta yıllık bazda yüzde 141,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 56,3 oldu.

3 büyük ilde değişim oranları 

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7,6, 9,5 ve 9,6'lık artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 138,3, Ankara'da yüzde 142,1 ve İzmir'de 142,6 yükseldi.

 

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