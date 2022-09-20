Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı çalışmayla Türkiye’nin 81 ilindeki konut metrekare satış fiyatları ile kiralarının son üç yıllık değişimini mercek altına aldık. (Araştırmanın detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz: 81 ilin konut fiyat ve kira bedelleri: Fiyatlar gevşer mi? Uzmanlar yanıtladı)

4-17 Eylül 2022 tarihli sayıdan

Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı 81 ilde 2020, 2021, 2022 yıllarında konut metrekare satış fiyatları ile konut metrekare kiralarındaki değişimi içeren araştırmayla Türkiye konut piyasasını mercek altına aldık.

İstanbul’dan İzmir’e, Edirne’den Hakkari’ye kadar Türkiye’nin tüm illerini kapsayan araştırma, kentlerdeki birinci el ve ikinci el tüm konutların metrekare satış ve metrekare kira fiyatlarının ortalamasının (medyanlarının) alınmasıyla elde edilen verileri 2020-2021 ve 2021-2022 yılları arasındaki yüzdelik değişimi ortaya koyuyor.

Endeksa araştırmasına göre, 2021-2022 döneminde Türkiye genelinde temmuz ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı ortalama yüzde 195 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı 10 bin 683 TL/ m2, ortalama konut fiyatı 1 milyon 410 bin TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl olurken, ortalama kira 5 bin 396 TL/m2 oldu. Türkiye genelinde kiralar son bir yılda yüzde 153 arttı.

Türkiye genelinde kiralar son bir yılda yüzde 153 arttı. Türkiye genelinde ortalama kira 49,05 TL/m2, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 18 yıl oldu.

Endeksa araştırmasına göre, satılık konutta en çok değer artışının olduğu iller sırasıyla Antalya yüzde 264, Mersin yüzde 264 ve İstanbul yüzde 259 oldu.

İŞTE İLLERE GÖRE SON 3 YILLIK KONUT M2 SATIŞ FİYATLARI

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