Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 gerileyerek 122 bin 91'e düştü.

Konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 olarak gerçekleşti.

Ağustosta konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 satış ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin olarak belirlendi.

Yabancıya konut satışı yüzde 42 geriledi

Ağustosta yabancılara 3 bin 58 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 42 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2,5 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 1066 konutla İstanbul, 919 konutla Antalya ve 248 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 azalışla 25 bin 134 olarak gerçekleşti.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ağustosta Rusya vatandaşları Türkiye'den 733 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 342 konutla İran, 220 konutla Irak ve 141 konutla Kazakistan vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 azalarak 16 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalışla 152 bin 438 olarak belirlendi.

Ağustos ayındaki ipotekli satışların 3 bin 762'si, ocak-ağustos dönemindeki satışların da 46 bin 894'ü ilk el satış oldu.

Diğer konut satışları ağustosta arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 105 bin 716'ya çıktı. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 azalışla 644 bin 980 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 35 bin 310 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 28,9 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 azalışla 238 bin 109 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış göstererek 86 bin 781'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 71,1 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalışla 559 bin 309 olarak kaydedildi.