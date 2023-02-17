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Konut satışları ocakta aylık yüzde 53 geriledi

Türkiye genelinde ocak ayında 97 bin 708 konut satışı gerçekleştirildi. Ocakta satılan konut sayısı Aralık 2022'ye göre yüzde 53,02 azalırken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artış gösterdi.

17 Şubat 2023 | 10:37
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Konut satışları ocakta aylık yüzde 53 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 97 bin 708 oldu. Ocakta satılan konut sayısı Aralık 2022'ye göre ise yüzde 53,02 azaldı.

Konut satışlarında İstanbul, 17 bin 415 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 808 konut satışı ve yüzde 9 payla Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve yüzde 5,7 payla Antalya izledi. 

Konut satış sayısının en az olduğu iller, 23 konutla Hakkari, 24 konutla Ardahan ve 42 konutla Tunceli olarak belirlendi.

Aynı dönemde ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 16 bin 203'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.

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