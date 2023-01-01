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Konutta düşük faiz, uzun vade beklentisi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konut sektörünü canlandırmaya dönük "gerçek mortgage" hazırlıklarının olduğu yönündeki açıklamaları, gayrimenkul sektörünün yeni yıldan beklentilerini artırdı.

01 Ocak 2023 | 18:22
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Konutta düşük faiz, uzun vade beklentisi

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kerem Nükte Gayrimenkul Ankara Direktörü Muhammet Dinç, konut fiyatlarının son dönemde ciddi oranda arttığını belirterek, "Gayrimenkul sektörü için 2022 yılı hareketli bir yıl oldu. Ekonomik belirsizlikler, girdi maliyetlerindeki artışlar, arz sorunları sektörde çalkantılara sebep oldu." dedi.

Fiyat artışları nedeniyle konut sahibi olma hayallerini erteleyenler için Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamalarının umut verici olduğunu dile getiren Dinç, sektörün ve vatandaşın 2023 yılında bu hayalleri gerçekleştirmek adına büyük bir beklenti içine girdiğini söyledi.

Düşük faiz, uzun vade beklentisi

Konut sahibi olmak isteyen ancak bütçe sorunu yaşayanların taleplerinin 6 başlıkta toplandığını belirten Muhammet Dinç, şunları ifade etti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu vatandaşta ve sektör temsilcilerinde büyük bir heyecan oluştu, gelecek yıla ilişkin beklentiler arttı. Projenin ocak ayı içinde hayata geçmesi ümit ediliyor. Saha çalışmalarında da gözlemlediğimiz kadarıyla konut sahibi olmayanlara öncelik verilmesi yönünde bir beklenti var. 

Aynı zamanda yeni alınan konutların belirli bir süre satılmaması şartının da getirilmesi talebi dikkat çekiyor. Bankaların kullandıracağı kredilerin yüzde 0,70'in altında olacağı ve bunun geri ödemesinin de 15 yıla yayılması isteniyor. 

Ödeme takvimi konusundaki bir diğer talep ise geri ödemelerin 1 veya 2 yıl sonra başlaması yönünde. Uygulamanın orta gelir grubundaki vatandaşların alabileceği konutlarda geçerli olacağına yönelik de bir beklenti oluşmuş durumunda."

Dinç, konut finansmanına sağlanacak destek için hükümetin yaptığı çalışmalara ilişkin de haberler çıktığını dile getirdi, Hazine ve Maliye Bakanlığının konut projesiyle fiyat artışlarının önüne geçmek için hazırlık yaptığına işaret etti.

Vatandaşa ve sektör temsilcilerine uyarıda bulunan Dinç, "İyi niyetle hayata geçirilmesi beklenen konut projesini manipüle etmek isteyenler olacaktır. Vatandaşlarımızın uyanık olması gerekir. Fahiş fiyat artışlarına da müsaade edilmemelidir. Burada önemli olan gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşları konut sahibi yapabilmek olmalıdır." dedi.

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