ARA
Bist 100
7987,03
-0,74%
Bist 100
Dolar/TL
28,8367
0,1918%
Dolar/TL
Euro/TL
31,3403
-0,3469%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0868
-0,3996%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1845,92
-0,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Konutta yıllık getiri oranı en yüksek ilçeler: Şampiyon başkentten

Konutta yıllık getiri oranı en yüksek ilçeler: Şampiyon başkentten

Endeksa, yıllık değer getirisi hesabıyla Türkiye'nin en yüksek getiri sağlayan ilçelerini sıraladı.

22 Kasım 2023 | 15:31
0
Konutta yıllık getiri oranı en yüksek ilçeler: Şampiyon başkentten

Veri analizi ve yapay zeka yöntemlerini kullanarak gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa, konutta yıllık getiri oranı en yüksek ilçeleri açıkladı.
Araştırmada Türkiye’nin en büyük illeri İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Mersin’in mercek altına alındı.

1
Ankara / Mamak

Ankara / Mamak

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.859.280 Ortalama Kira (TL): 12.613 Getiri (%): 8,54
2
İstanbul / Esenyurt

İstanbul / Esenyurt

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.923.790 Ortalama Kira (TL): 11.680 Getiri (%): 7,93
3
Ankara / Altındağ

Ankara / Altındağ

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.071.440 Ortalama Kira (TL): 12.199 Getiri (%): 7,69
4
Ankara / Keçiören

Ankara / Keçiören

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.223.000 Ortalama Kira (TL): 13.115 Getiri (%): 7,30
5
İzmir / Konak

İzmir / Konak

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.954.280 Ortalama Kira (TL): 16.629 Getiri (%): 7,24
6
Bursa / Yıldırım

Bursa / Yıldırım

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.960.251 Ortalama Kira (TL): 10.711 Getiri (%): 7,14
7
Ankara / Etimesgut

Ankara / Etimesgut

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.827.370 Ortalama Kira (TL): 15.080 Getiri (%): 7,05
8
Bursa / Osmangazi

Bursa / Osmangazi

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.398.655 Ortalama Kira (TL): 12.516 Getiri (%): 6,94
9
İstanbul / Küçükçekmece

İstanbul / Küçükçekmece

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.122.239 Ortalama Kira (TL): 17.657 Getiri (%): 6,92
10
İzmir / Balçova

İzmir / Balçova

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.309.866 Ortalama Kira (TL): 17.689 Getiri (%): 6,88
11
İzmir / Buca

İzmir / Buca

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.387.100 Ortalama Kira (TL): 12.849 Getiri (%): 6,87
12
Antalya / Kepez

Antalya / Kepez

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.544.850 Ortalama Kira (TL): 12.835 Getiri (%): 6,86
13
Mersin / Yenişehir

Mersin / Yenişehir

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.668.160 Ortalama Kira (TL): 15.116 Getiri (%): 6,82
14
Bursa / Gemlik

Bursa / Gemlik

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.946.021 Ortalama Kira (TL): 10.379 Getiri (%): 6,77
15
İzmir / Karabağlar

İzmir / Karabağlar

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.610.600 Ortalama Kira (TL): 13.482 Getiri (%): 6,7
16

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt verilere dair yaptığı değerlendirmede büyük kentlerin nispeten daha az merkezi ilçelerinin getiri açısından cazip hale geldiğine dikkat çekti. Öğüt sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin en büyük illerini incelediğimizde en yüksek kira getirisi ortalamasının yüzde 7,29 ile Ankara’da olduğunu görüyoruz. Esenyurt ve Kepez gibi çeperlerdeki ilçeler hali hazırda daha fazla getiri sağlamakta. Büyük şehirlerin gelişmiş ilçelerinde ise satış fiyatları çok yüksek olduğu için getiri oranları düşüş gösteriyor. Endeksa’da, en çok kullanılan özelliklerden olan bölge analizi üzerine yaptığımız bu geliştirme ile tüm il ve ilçelerdeki gayrimenkullerin yıllık getirisini net bir şekilde sunuyoruz. Avrupa’ya açılış sürecindeki çalışmalarımızda da önemini gördüğümüz bu parametre, güncel piyasa koşullarında özellikle gayrimenkulü yatırım olarak düşünenler tarafından mutlaka değerlendirilmeli. Endeksa, teknolojinin en gelişmiş olanakları yardımı ile gayrimenkul sektörünü daha iyi anlamak ve anlatmak için çalışmaya devam edecek.”
0
  • ALTIN GRAM - TL 1845,92 -0,21%
  • ALTIN ONS 1991,02 -0,4%
  • BIST 100 7987,03 -0,74%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8367 0,1918%
  • EURO/TURK LIRASI 31,3403 -0,3469%
  • EURO/USD 1,0868 -0,3996%
  • INGILIZ STERLINI 1,2461 -0,60105%
  • JAPON YENI 149,682 0,868%
  • KANADA DOLARI 1,37359 0,27375%
  • RUS RUBLESI 88,6295 0,5497%
Günün En Çok Okunanları
Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı mesajı
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı mesajı
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl öne çekildi
İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl öne çekildi
OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti
OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti
Bu kez yeni CEO'nun eski tweeti gündemde
GERİ
İLERİ
Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı mesajı
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı mesajı
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl öne çekildi
Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı
Mina Hasman 'sürdürülebilirlik' çalışmalarıyla TIME100 listesinde!
Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı
İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu bu yıl öne çekildi
OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL