Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kütahya Merkez Parmakören Mahallesi’nde yaptırılan konutları satışa çıkardı. Sosyal Konut Projesi kapsamındaki 73 adet 3+1 konut için başvurular 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Şubeleri ve E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
ilan.gov.tr’de yer alan bilgiler şöyle:
Konut tipi: 3 + 1
Konuyt fiyatları: ₺315.158 – ₺367.080
Aylık taksit tutarı: ₺1.970’den başlayan taksitlerle
Peşinat ve Vade Seçenekleri: %10, %15, %20 peşinat / 96,108,120, ay vade
Başvuru Bedeli:₺2.000
Başvuru Dönemi:22 Kasım 2021 – 26 Kasım 2021
Başvuru: T. Halk Bankası A.Ş. Kütahya İli Şubeleri ve E-Devlet üzerinden
Detaylı Bilgi İçin:www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz Tel: 444 86 54
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