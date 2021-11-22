TOKİ dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışı için başvuruları başlattı. Peki TOKİ Konya başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Konya kura çekilişi ne zaman?

TOKİ KONYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Konya Halkapınar’da inşası devam eden 2+1 ve 3+1 nitelikli 102 konut, kuralı satışa sunuldu. TOKİ Konya projesine başvurular 22 Kasım 2021 – 03 Aralık 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

TOKİ KONYA BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

TOKİ Konya projesine başvuru bedeli 1000,500 TL olarak belirlendi. Başvurular TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden yapılacak. (e-Devlet başvuruları 02 Aralık 2021 tarihinde sona erecektir.)

TOKİ KONYA EV FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ Konya projesinde 2+1 daireler 149.773 TL’den, 3+1 daireler 183.691 TL’den başlıyor. Detaylı ödeme tablosu şu şekilde:

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 20 Aralık 2021 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri

kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine

göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.

TOKİ KONYA PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?