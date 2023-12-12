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Resmi Gazete'de yayımlandı... Yabancıların arsa alımına engel

Yabancıların taşınmaz alımıyla vatandaşlık kazanabilmesine ilişkin uygulamaya arsa üzerinde yapı bulunma şartı getirildi.

12 Aralık 2023 | 12:04
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Resmi Gazete'de yayımlandı... Yabancıların arsa alımına engel

Yabancıların Türkiye vatandaşlığı için arsa alabilmesinin önüne geçildi.

Yabancıların Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanabilmesine yönelik uygulamada değişikliğe gidilerek vatandaşlık edinimi için yapılan alımlara arsaların üzerinde yapı bulunması şartı getirildi.

Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, söz konusu yönetmeliğin yabancıların Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz edinimiyle vatandaşlık kazanabilmesine yönelik uygulama maddesi "400 bin dolar tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz" şeklinde değiştirildi.

Düzenlemenin önceki halinde sadece "En az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı Döviz tutarındaki taşınmaz" ifadesi yer alıyordu. (BloombergHT) 

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