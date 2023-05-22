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Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi

Gayrimenkul sektöründe 3 yıldır yaşanan hareketlilik, ilk dört ayda yerini düşüşe bıraktı. Yazın da durgun geçmesini bekleyen sektör temsilcilerine göre fiyatlarda da en fazla yüzde 40’a kadar bir artış söz konusu olabilecek.

22 Mayıs 2023 | 11:04
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Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi

Pandemi de dahil olmak üzere son 3 yıldır yıllık 1,5 milyon bandında seyreden konut satışları nisan ayında yüzde 35,6 düşüşle 85 bin 652’ye geriledi. İlk dört aydaki satış yüzde 18,6 düşüşle 368 bin 867 oldu. 

Ekonomim gazetesinden Leyla İlhan'a konuşan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, konut satışlarının önümüzdeki seyrini seçimlerin belirleyeceğini belirtti. Akdoğan “Mevcut hükümet yol haritasını açıkladığında süreci daha net görebiliriz. Yeni bir cumhurbaşkanı gelirse de onların söylemleri üzerinden değerlendireceğiz. Ancak şu net: Türkiye gayrimenkul sektörü çok hareketli, günün sonunda kim seçilirse seçilsin sektöre hareket gelecek. Depremin etkisi, Ramazan, bayram, kredi faizlerinin yüksekliği derken piyasa ciddi şekilde yavaşladı. Seçim süreci biter bitmez satışların artacağını düşünüyorum ancak ciddi bir ivmelenme beklemiyorum. Son yıllarda ortalama 100 bin civarında konut satışları oluyor. Yine bu rakamları yakalarız. Son 2 yılda yaşanan coşkulu bir piyasa olmayacak” tahmininde bulundu.

Fiyatların ise maliyet artışları nedeniyle düşmeyeceğini belirten Akdoğan şöyle konuştu: 

“TL bazında gerileme beklemiyorum, arz ve talep dengesi daha kurulmadı. Enflasyon baz alındığında fiyatların geri geleceğini hiç düşünmüyorum. Ancak eskisi gibi hızlı gitmeyecek. Şu anki ortam devam ederse en fazla yüzde 30-40 oranında bir artış bekliyorum.” 

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