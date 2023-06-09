"Sürdürülebilir ve fark yaratan çözümler sunuyoruz"

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından Fiba Commercial Properties, 31 Mayıs-1 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Perakende Günleri’ne katıldı. ‘Dijital Dünya - Yeni Müşteri, Yeni Perakende, Yeni Dönem’ ana temasıyla gerçekleşen etkinlikte Fiba CP standında ziyaretçilere sektördeki son gelişmeler ve yeni projeler hakkında bilgi verildi.

“Global deneyimlerimizi sektöre aktarıyoruz”

Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman; Fiba CP’nin dört ülkede, 11 AVM, 800 bin m2’den fazla kiralanabilir alan, dört rezidans, beş ofis binası, iki sinema kompleksi ve bir otel yatırımıyla faaliyet gösterdiği söyledi.

“Sürdürülebilir başarının anahtarı, güçlü bir iş ortaklığı”

Sürdürülebilir bir başarı için güçlü ve sağlam ilişkilere dayalı bir iş ortaklığının oldukça önemli olduğunu söyleyen Yurdaer Kahraman, iş ortaklarıyla güçlü ve karşılıklı fayda sağlayan bir iş birliği kültürü geliştirmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Kahraman, yeni projeleri hakkında da şu bilgileri paylaştı:

“Bizim için son derece kıymetli iki yeni projemiz bulunuyor. Biri Romanya’da gerçekleştirdiğimiz, Bükreş’in merkezinde yer alan bir site olan Select Residences Projesi. Lokasyon olarak Incity Residence ve Bucuresti Mall’a çok yakın konumda olan projenin çevresinde birçok okul, park ve toplu taşıma araçları bulunuyor. Toplam üç binası bulunan site içerisinde yeşil alanlar, oyun parkları, otopark yer alıyor. Studio daire, 2+1 daire, 3+1 daire ve dubleks daireler olacak şekilde toplam 350 daireden oluşuyor. Bir diğer projemiz ise Atış Şirketler Grubu’nun yaptığı, Türkiye’nin özel sektör girişimiyle hayata geçirilen en büyük karma projelerinden biri olan Babylon Projesi. Downtown projesinin ardından iş ortaklığımızın olduğu ikinci proje. 1334 konutu, 778 ofisi, toplamı 57 bin metrekareden oluşan iki ayrı AVM’si ve 128 odalı oteliyle birlikte Bursa’nın yeni ve benzersiz projelerinden biri olmaya aday. Fiba CP olarak bu projede de mağazaların kiralama ve yönetimini üstlendik."