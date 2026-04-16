TCMB açıkladı: Martta konut fiyatları reel olarak gerilerken, kiralar yükseldi

TCMB tarafından açıklana verilere göre, Konut Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 2, yıllık yüzde 26,4 arttı. Reel olarak ise yüzde 3,4 oranında azalış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 Mart ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini açıkladı. 

Buna göre, 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 3,4 oranında azaldı.

Konut Fiyat Endeksinde artış

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 219,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,4 oranında azalış gösterdi.

3 büyük ilde artış oranları

Aynı dönemde, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 2,5 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27,8,30,4 ve 24,3 oranlarında artış gösterdi.

Konut Fiyat Endeksinde en düşük yıllık artış Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Mart 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Yeni Kiracı Kira Endeksi verileri de belli oldu

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,4, reel olarak ise yüzde 2,7 oranında arttı.

YKKE 2026 yılı Mart ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 2,4 ve 3,6 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 39,4, 37,7 ve 35,0 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Mart 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 40,5 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 25,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

