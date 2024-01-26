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TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 26 ilde 132 konut ve 29 ilde 296 işyeri satışa sunuldu.... İşte konut ve işyerlerinin bulunduğu iller, ödeme koşulları

26 Ocak 2024 | 23:26
TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 132 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. İşte detaylar

1 ÖDEME KOŞULLARI

ÖDEME KOŞULLARI Alıcılar konutlara, %25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerine ise %15 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek.

2 AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN? Açık artırma, iş yerleri için 07 Şubat 2024 Çarşamba, konutlar için 08 Şubat 2024 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.

3 KONUTLAR HANGİ İLLERDE?

KONUTLAR HANGİ İLLERDE? Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam %25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.

4 İŞYERLERİ HANGİ İLLERDE?

İŞYERLERİ HANGİ İLLERDE? Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ile 60 ay vadeyle alınabilecek.

5 DETAYLI BİLGİ

DETAYLI BİLGİ Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

6 İNTERNETTEN KATILIM

İNTERNETTEN KATILIM TOKİ'nin sitesinde yer alan bilgilere göre açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 06.02.2024 Salı günü saat 10.30’a kadar sürecek.
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