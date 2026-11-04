TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor! Açık artırma ne zaman, arsalar hangi illerde ve ödeme koşulları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde toplam 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Arsa sahibi olmak isteyenlerin gündeminde ise satış tarihleri, açık artırmanın yapılacağı yerler ve ödeme seçenekleri bulunuyor.

Peki, TOKİ'nin 725 arsa satışı ne zaman başlayacak? Açık artırmaya nasıl katılım sağlanacak, arsalar hangi illerde satışa sunulacak ve ödeme şartları neler? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...