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TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor! Açık artırma ne zaman, arsalar hangi illerde ve ödeme koşulları neler?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 61 ilde bulunan 725 arsayı açık artırmayla satışa sunacağını duyurdu. Satış duyurusunun ardından gözler açık artırmanın ayrıntılarına çevrildi. Peki, TOKİ arsa açık artırması ne zaman ve nerede yapılacak? Satışa çıkarılacak arsalar hangi illerde bulunuyor, ödeme koşulları nasıl olacak?

TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor! Açık artırma ne zaman, arsalar hangi illerde ve ödeme koşulları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde toplam 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Arsa sahibi olmak isteyenlerin gündeminde ise satış tarihleri, açık artırmanın yapılacağı yerler ve ödeme seçenekleri bulunuyor. 

Peki, TOKİ'nin 725 arsa satışı ne zaman başlayacak? Açık artırmaya nasıl katılım sağlanacak, arsalar hangi illerde satışa sunulacak ve ödeme şartları neler? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

1 TOKİ 61 ilde 725 arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak?

TOKİ 61 ilde 725 arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak?

TOKİ, 61 ilde bulunan toplam 725 arsayı 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde açık artırmayla satışa çıkaracak. Saat 10.30'da başlayacak açık artırmalar, Ankara'daki Radisson Blu Hotel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

İsteyenler, muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden de teklif sunabilecek.

2 TOKİ arsa satışında ödeme koşulları neler? Peşinat ve vade seçenekleri

TOKİ arsa satışında ödeme koşulları neler? Peşinat ve vade seçenekleri

Satışa sunulacak arsalar arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis ve ağaçlandırma alanı niteliğindeki taşınmazlar yer alıyor.

Alıcılar, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneğiyle arsa sahibi olabilecek. Bazı taşınmazların satışı ise yalnızca peşin ödeme yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacağı belirtildi.

3 TOKİ'nin satışa çıkaracağı arsalar hangi illerde?

TOKİ'nin satışa çıkaracağı arsalar hangi illerde?

Satışa çıkarılacak arsalar Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunuyor.

4 TOKİ arsa satışında toplam büyüklük ve muhammen bedel belli oldu

TOKİ arsa satışında toplam büyüklük ve muhammen bedel belli oldu

TOKİ tarafından açık artırmayla satışa sunulacak 725 arsanın toplam yüzölçümü 3 milyon 450 bin 367 metrekare, muhammen bedeli ise 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak açıklandı.
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