Alman otomotiv devi BMW, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin vergi öncesi kazançları, dördüncü çeyrekte yaşanması beklenen ağır yeniden yapılanma masrafları ve Çin pazarındaki devam eden zayıf seyir nedeniyle beklentiler doğrultusunda düşüş kaydetti.

BMW’nin açıkladığı 3. çeyrek verilerine göre şirket bu dönemde yaklaşık 30 milyar Euro gelir elde etti ve yılın ilk 9 ayındaki toplam gelirini 93 milyar Euro'ya çıkardı. Vergi öncesi grup karı, geçen yılın aynı dönemine göre %11 düşerek 2,1 milyar Euro seviyesine gerilerken, vergi öncesi kar marjı %6,8 olarak gerçekleşti.

Otomobil üreticisi, yaşanan bu gelişmelerin ardından tam yıl beklentilerini bir kez daha aşağı yönlü revize etti. BMW tarafından yapılan açıklamada, özellikle Almanya’daki operasyonlarda planlanan 8 bin kişilik işten çıkarma sürecini de kapsayan dördüncü çeyrek yeniden yapılanma programının, yıl sonuna doğru şirket üzerindeki mali baskıyı daha da artıracağı belirtildi. Şirket yönetimi, maliyetleri kontrol altına almak amacıyla yönetim kademelerindeki küçülme ve organizasyonel dönüşüm adımlarını hedeflenenden çok daha hızlı bir şekilde devreye sokmayı planlıyor.

Çin pazarındaki zayıflık ve yeniden yapılanma maliyetleri

Şirket yetkilileri, küresel otomotiv sektöründeki rekabetin sertleştiğine ve özellikle en büyük pazarlardan biri olan Çin’deki talep daralmasının gelirler üzerinde doğrudan baskı oluşturduğuna dikkat çekti. Dördüncü çeyrekte muhasebeleştirilmesi beklenen kapsamlı yapılanma masrafları, BMW’nin yılın son döneminde kârlılık marjlarını belirgin şekilde etkileyecek.

Gelişmelerin ardından BMW, küresel ölçekte verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek adına dönüşüm sürecini hızlandıracağını bildirdi. Yönetim, alınacak tedbirlerin uzun vadeli rekabet gücünü korumayı amaçladığını vurgularken, kısa vadede operasyonel ve finansal zorlukların devam edeceği uyarısında bulundu.