TCMB açıkladı: Türk lirasının reel değerinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasının reel değerindeki değişimi ortaya koyan Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksine ilişkin ekim ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 2,66 puan artarak 107,76 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise 1,67 puan artarak 102,90 oldu.

Dolar, TL karşısında bir önceki aya göre yüzde 1,63 değer kazandı

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,63 oranında değer kazanırken Euro ortalama yüzde 1,07 oranında değer kaybetti.

TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,58, Yİ-ÜFE ise yüzde 1,65 oranında arttı.

Değerlendirmede, Türkiye'deki TÜFE ve Nominal Kur Sepeti'nde yaşanan değişimlerin endeksin yükselmesini desteklediği, Dünya TÜFE Sepeti'ndeki değişimin ise endeks üzerinde düşürücü etki yarattığı belirtildi.