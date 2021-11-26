TOKİ 20 ilde 70 konut ile 30 ilde 195 iş yerini 1-2 Aralık 2021 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Alıcılar konutlara, %25, %40 peşinat, 60 ve 120 ay vade ile, iş yerlerine ise %10, %25 peşinat, 120 ve 180 ay vade ile sahip olabilecek.

Açık artırmalar 01 Aralık Çarşamba ve 02 Aralık Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Alıcılar, Adana, Antalya, Aydın, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Giresun, Erzincan Kahramanmaraş, Kastamonu, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde satışa sunulan konutlara, yüzde 25 ve yüzde 40 peşinat ile 60 ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Balıkesir, Bartın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hatay, İzmir, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adreslerinden ve “444 86 54” numaralı telefondan ulaşılabilecek.