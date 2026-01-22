TOKİ Amasya kura sonuçları açıklandı mı? Amasya TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası

Amasya'da 2 bin 601 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci başarıyla tamamlandı. 22 Ocak 2026 tarihinde Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu'nda gerçekleştirilen çekilişle, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin Amasya ayağındaki tüm hak sahipleri kesinleşmiş oldu.
Sonuç Sorgulama Ekranı Açıldı Mı?
Çekilişin tamamlanmasının ardından isim listeleri sisteme aktarılmaya başlandı. Sonuçları şu yöntemlerle kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden: TOKİ Kura Sonucu Sorgulama ekranına T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Hak Sahibi Oldunuz" veya "Hak Sahibi Olamadınız" ibaresini görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: Noter onaylı tam liste, akşam saatlerinde toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinde PDF formatında ilçe ilçe yayınlanacaktır.
İlçe Bazlı Kesinleşen Konut Sayıları
Kura çekimi ile aşağıdaki kontenjanlar dolmuş oldu:
Amasya Merkez: 2100 Konut
Merzifon: 150 Konut
Göynücek: 126 Konut
Gümüşhacıköy: 100 Konut
Suluova: 80 Konut
Hamamözü: 45 Konut
Teslimatlar Ne Zaman Başlayacak?
Hak sahibi olan vatandaşlar için en kritik süreç şimdi başlıyor. Projelerin inşaat takvimine göre konutların Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanması hedefleniyor. Bu tarihe kadar olan süreçte;
Sözleşme İmzalama: TOKİ'nin duyuracağı tarihlerde banka üzerinden peşinat ödemesi ve sözleşme imzalama işlemleri yapılacak.
Konut Belirleme: İnşaatlar yükseldiğinde, daire katı ve cephesini belirlemek için ikinci bir kura çekilecek.
Asil ve Yedek Listesi Hakkında Hatırlatma
Kura sonucunda isminiz "Asil" olarak çıktıysa, belirtilen tarihlerde başvuru şartlarını (gelir, ikamet vb.) taşıdığınızı ispatlayan belgeleri sunmanız gerekecek. Eğer şartlar sağlanmazsa, hak sırası "Yedek" listedeki vatandaşlara geçecek.