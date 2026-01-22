ARA
  • TOKİ Amasya kura sonuçları açıklandı mı? Amasya TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası

Amasya'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen an geldi. 22 Ocak 2026 tarihinde Saraydüzü Kışlası Salonu’nda başlayan kura çekimi ile Amasya merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 601 konutun hak sahipleri noter huzurunda tek tek belirleniyor. Peki TOKİ Amasya kura sonuçları açıklandı mı? Amasya TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası


Amasya'da 2 bin 601 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci başarıyla tamamlandı. 22 Ocak 2026 tarihinde Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu'nda gerçekleştirilen çekilişle, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin Amasya ayağındaki tüm hak sahipleri kesinleşmiş oldu. 

Amasya'da binlerce ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren TOKİ sosyal konut kura çekimi bugün itibarıyla başarıyla tamamlandı. Şehzadeler şehri Amasya'da inşa edilecek 2 bin 601 konutun hak sahipleri, Saraydüzü Kışlası Salonu’nda noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. 

Sonuç Sorgulama Ekranı Açıldı Mı?

Çekilişin tamamlanmasının ardından isim listeleri sisteme aktarılmaya başlandı. Sonuçları şu yöntemlerle kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: TOKİ Kura Sonucu Sorgulama ekranına T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Hak Sahibi Oldunuz" veya "Hak Sahibi Olamadınız" ibaresini görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: Noter onaylı tam liste, akşam saatlerinde toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinde PDF formatında ilçe ilçe yayınlanacaktır.

İlçe Bazlı Kesinleşen Konut Sayıları

Kura çekimi ile aşağıdaki kontenjanlar dolmuş oldu:

Amasya Merkez: 2100 Konut

Merzifon: 150 Konut

Göynücek: 126 Konut

Gümüşhacıköy: 100 Konut

Suluova: 80 Konut

Hamamözü: 45 Konut 

Teslimatlar Ne Zaman Başlayacak?

Hak sahibi olan vatandaşlar için en kritik süreç şimdi başlıyor. Projelerin inşaat takvimine göre konutların Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanması hedefleniyor. Bu tarihe kadar olan süreçte;

Sözleşme İmzalama: TOKİ'nin duyuracağı tarihlerde banka üzerinden peşinat ödemesi ve sözleşme imzalama işlemleri yapılacak.

Konut Belirleme: İnşaatlar yükseldiğinde, daire katı ve cephesini belirlemek için ikinci bir kura çekilecek. 

Asil ve Yedek Listesi Hakkında Hatırlatma

Kura sonucunda isminiz "Asil" olarak çıktıysa, belirtilen tarihlerde başvuru şartlarını (gelir, ikamet vb.) taşıdığınızı ispatlayan belgeleri sunmanız gerekecek. Eğer şartlar sağlanmazsa, hak sırası "Yedek" listedeki vatandaşlara geçecek.
