Nisan tatili ne zaman? 2026 ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 takvimine göre, eğitim maratonunun ikinci yarısında öğrenciler hem bir ara tatil yapacak hem de bu mola Ramazan Bayramı tatiliyle birleşerek oldukça uzun bir dinlenme fırsatı sunacak.
1 Nisan tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yılki takvimi, öğrencilere bahar döneminde oldukça verimli bir dinlenme imkanı tanıyor. Özellikle Mart ayındaki planlama, eğitim süreçlerini aksatmadan hem ara tatilin hem de dini bayramın tek bir takvimde birleştirilmesini sağlamış durumda.
İşte paylaştığınız verilere göre 2025-2026 ikinci döneminin kritik yol haritası:
Mart Ayındaki Büyük Mola: Ara Tatil ve Ramazan Bayramı
Bu yıl ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile tam anlamıyla iç içe geçmiş durumda. Bu durum öğrenciler için kesintisiz bir tatil bloku oluşturuyor:
13 Mart Cuma: Okullarda son ders işlenecek.
16-20 Mart: Resmi ara tatil süreci.
19-22 Mart: Ramazan Bayramı tatili (Ara tatilin son günleriyle çakışıyor).
23 Mart Pazartesi: Eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, normal şartlarda Haziran ortasında biten eğitim yılını, bu yılki iş takvimi ve tatil dengelerini gözeterek bir hafta daha esnetmiş görünüyor.
Buna göre yıl sonu süreci şu şekilde işleyecek:
26 Haziran 2026 Cuma: Milyonlarca öğrenci karnelerini alacak ve yaklaşık 2,5 ay sürecek olan yaz tatili resmen başlayacak.
184 İş Günü: Yıl genelinde planlanan toplam ders süresi bu tarihte başarıyla tamamlanmış olacak.
Yaz tatili planları için şimdiden bu tarihi takviminize not edebilirsiniz. Karnelerin alınacağı hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının tatil bölgelerinde oldukça yükselmesi bekleniyor.