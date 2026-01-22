Nisan tatili ne zaman? 2026 ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yılki takvimi, öğrencilere bahar döneminde oldukça verimli bir dinlenme imkanı tanıyor. Özellikle Mart ayındaki planlama, eğitim süreçlerini aksatmadan hem ara tatilin hem de dini bayramın tek bir takvimde birleştirilmesini sağlamış durumda.

İşte paylaştığınız verilere göre 2025-2026 ikinci döneminin kritik yol haritası:

Mart Ayındaki Büyük Mola: Ara Tatil ve Ramazan Bayramı

Bu yıl ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile tam anlamıyla iç içe geçmiş durumda. Bu durum öğrenciler için kesintisiz bir tatil bloku oluşturuyor:

13 Mart Cuma: Okullarda son ders işlenecek.

16-20 Mart: Resmi ara tatil süreci.

19-22 Mart: Ramazan Bayramı tatili (Ara tatilin son günleriyle çakışıyor).

23 Mart Pazartesi: Eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.