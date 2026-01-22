15 tatilin bitmesine kaç gün kaldı? Okul ne zaman açılıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısını 16 Ocak'ta tamamlayan öğrenciler için sömestr tatilinin en heyecanlı günleri geride kaldı. Bugün 22 Ocak 2026 Perşembe itibarıyla tatilin yaklaşık ilk haftası tamamlanırken, milyonlarca öğrenci ve veli ikinci dönemin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı.
2025-2026 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili planı tamamen şekillenmiş oldu. Bugün 22 Ocak 2026 Perşembe itibarıyla, öğrenciler iki haftalık bu büyük molanın tam ortasına gelmiş bulunuyorlar.
Takvimin işleyişini ve önümüzdeki süreci şöyle özetleyebiliriz:
Mevcut Durum: Tatilin ilk haftası tamamlanmak üzere.
Kalan Süre: Öğrencilerin önünde okul zili çalmadan önce değerlendirebilecekleri tam 10 gün (hafta sonları dahil) daha var.
Ders Başı: 30 Ocak Cuma günü tatilin resmi son günü olacak; ardından gelen hafta sonunun bitimiyle, 2 Şubat 2026 Pazartesi sabahı ikinci dönemin ilk ders zili çalacak.
İkinci Dönemi Bekleyen Önemli Tarihler
İkinci döneme adım atıldıktan sonra öğrencileri bekleyen diğer tatil ve mola durakları ise şunlar olacak:
|Dönem / Tatil
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|İkinci Dönem Başlangıcı
|2 Şubat 2026
|-
|İkinci Ara Tatil & Ramazan Bayramı
|16 Mart 2026
|22 Mart 2026
|Kurban Bayramı Tatili
|26 Mayıs 2026
|30 Mayıs 2026
|Eğitim Yılının Sonu (Karne Günü)
|26 Haziran 2026
|-