15 tatilin bitmesine kaç gün kaldı? Okul ne zaman açılıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısını 16 Ocak'ta tamamlayan öğrenciler için sömestr tatilinin en heyecanlı günleri geride kaldı. Bugün 22 Ocak 2026 Perşembe itibarıyla tatilin yaklaşık ilk haftası tamamlanırken, milyonlarca öğrenci ve veli ikinci dönemin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı.