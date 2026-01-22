ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • 15 tatilin bitmesine kaç gün kaldı? Okul ne zaman açılıyor?

15 tatilin bitmesine kaç gün kaldı? Okul ne zaman açılıyor?

Sömestr tatilinin ilk haftası geçerken, öğrenciler ve veliler için "okula dönüş" takvimi de netleşmiş durumda. Peki 15 tatilin bitmesine kaç gün kaldı? Okul ne zaman açılıyor?


15 tatilin bitmesine kaç gün kaldı? Okul ne zaman açılıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısını 16 Ocak'ta tamamlayan öğrenciler için sömestr tatilinin en heyecanlı günleri geride kaldı. Bugün 22 Ocak 2026 Perşembe itibarıyla tatilin yaklaşık ilk haftası tamamlanırken, milyonlarca öğrenci ve veli ikinci dönemin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. 

2025-2026 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili planı tamamen şekillenmiş oldu. Bugün 22 Ocak 2026 Perşembe itibarıyla, öğrenciler iki haftalık bu büyük molanın tam ortasına gelmiş bulunuyorlar.

Takvimin işleyişini ve önümüzdeki süreci şöyle özetleyebiliriz:

Mevcut Durum: Tatilin ilk haftası tamamlanmak üzere.

Kalan Süre: Öğrencilerin önünde okul zili çalmadan önce değerlendirebilecekleri tam 10 gün (hafta sonları dahil) daha var.

Ders Başı: 30 Ocak Cuma günü tatilin resmi son günü olacak; ardından gelen hafta sonunun bitimiyle, 2 Şubat 2026 Pazartesi sabahı ikinci dönemin ilk ders zili çalacak.

İkinci Dönemi Bekleyen Önemli Tarihler

İkinci döneme adım atıldıktan sonra öğrencileri bekleyen diğer tatil ve mola durakları ise şunlar olacak:

Dönem / TatilBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
İkinci Dönem Başlangıcı2 Şubat 2026-
İkinci Ara Tatil & Ramazan Bayramı16 Mart 202622 Mart 2026
Kurban Bayramı Tatili26 Mayıs 202630 Mayıs 2026
Eğitim Yılının Sonu (Karne Günü)26 Haziran 2026-
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL