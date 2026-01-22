ABD’de büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz-Eylül 2025 dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) güncellenmiş verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,4 arttı.

Ülke ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti.

Tahminlerin üzerinde büyüdü

ABD'nin GSYH verisine ilişkin geçen ay yayımlanan öncü verilerde ekonominin 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülkede ekonomi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 ile 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralmış, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,8 büyüme kaydetmişti.

Ekonominin geçen yılın üçüncü çeyreğinde büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, kamu harcamaları ve yatırımlardaki artışlar ile ithalattaki düşüş etkili oldu.

Veride yapılan revizyonun temel olarak ihracat ve yatırımlardaki yukarı yönlü güncellemelerden kaynaklandığı, bu durumun ise tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonla kısmen dengelendiği belirtildi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,8 olarak korundu. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,1 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da öncü tahminlerdeki gibi yüzde 2,9 olarak hesaplandı. Endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,6'lık artış kaydetmişti.