EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM 2026 EKPSS sonuçları sorgulama

ÖSYM tarafından yürütülen 2026-EKPSS/Kura yerleştirme süreci, tercihlerin 19 Ocak'ta tamamlanmasıyla birlikte en kritik aşamasına girdi. Binlerce adayın kamu kurumlarında görev alma hayaliyle beklediği sonuçlar için geri sayım sürerken, takvim netleşmeye başladı.

İşte sonuçların açıklanma süreci ve adayların dikkat etmesi gereken noktalar:

Sonuçların İlan Edilmesi Beklenen Tarih

Geçtiğimiz yılki veriler ve ÖSYM'nin geleneksel değerlendirme süreleri göz önüne alındığında, 2026 yerleştirme sonuçları için tablo şu şekildedir:

Şubat Ayının İlk Haftası: Tercihlerin geçen yıla göre daha erken (19 Ocak) bitmesi, sonuçların Şubat ayının ilk günlerinde açıklanma ihtimalini güçlendiriyor.

Geçen Yılın Analizi: Geçtiğimiz yıl tercihlerin bitimiyle sonuçların ilanı arasında yaklaşık 16 günlük bir süre geçmişti. Bu benzerlik korunursa, sonuçların 2 Şubat ile 6 Şubat tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.