EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM 2026 EKPSS sonuçları sorgulama

2026 EKPSS ve kura tercih süreci 19 Ocak’ta sona erdi ve şimdi gözler ÖSYM’nin değerlendirme sürecine çevrildi. Binlerce engelli memur adayının merakla beklediği yerleştirme sonuçları için geri sayım devam ediyor.
ÖSYM tarafından yürütülen 2026-EKPSS/Kura yerleştirme süreci, tercihlerin 19 Ocak'ta tamamlanmasıyla birlikte en kritik aşamasına girdi. Binlerce adayın kamu kurumlarında görev alma hayaliyle beklediği sonuçlar için geri sayım sürerken, takvim netleşmeye başladı.
İşte sonuçların açıklanma süreci ve adayların dikkat etmesi gereken noktalar:
Sonuçların İlan Edilmesi Beklenen Tarih
Geçtiğimiz yılki veriler ve ÖSYM'nin geleneksel değerlendirme süreleri göz önüne alındığında, 2026 yerleştirme sonuçları için tablo şu şekildedir:
Şubat Ayının İlk Haftası: Tercihlerin geçen yıla göre daha erken (19 Ocak) bitmesi, sonuçların Şubat ayının ilk günlerinde açıklanma ihtimalini güçlendiriyor.
Geçen Yılın Analizi: Geçtiğimiz yıl tercihlerin bitimiyle sonuçların ilanı arasında yaklaşık 16 günlük bir süre geçmişti. Bu benzerlik korunursa, sonuçların 2 Şubat ile 6 Şubat tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.
Sonuç Sorgulama ve Erişim
Adaylara herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek olup, sorgulamalar tamamen dijital kanallar üzerinden yapılacaktır:
Resmi Ekran: T.C. kimlik numarası ve şifre ile sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
Mobil Bildirim: ÖSYM AİS mobil uygulamasını kullanan adaylar, yerleştirme işlemleri tamamlandığında anlık bildirim alarak sonuçlarına hızlıca erişebilecek.
Atama Sürecinde Önemli Notlar
Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra "Asil" olarak bir kadroya yerleşen adayların süreci kurumsal bazda devam edecektir:
Belge Teslimi: Adayların yerleştikleri kurumun resmi internet sayfasında yayınlanacak olan "Atama İlanı"nı takip etmesi ve istenen evrakları belirtilen süre içinde teslim etmesi hayati önem taşır.
Sağlık Raporu: Engellilik durumunun atandığı kadronun çalışma şartlarına uygunluğunu teyit eden güncel raporların hazır bulundurulması faydalı olacaktır.