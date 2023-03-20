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  • TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu

TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu

TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu. TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte yeni TOKİ çekiliş tarihleri...

20 Mart 2023 | 11:47
Son Güncellenme: 20 Mart 2023 | 11:51
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TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde, konut ve arsalar için başlatılan kura çekimleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimlerine, illerde eş zamanlı devam ediliyor.

TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bu kapsamda, "İlk İş Yerim" projesi ikinci etap kura çekimleri 23 Mart'ta 5 il ve ilçede 417 iş yeri için yapılacak. Bu kuralar 23 Mart'ta, Sivas, Afyonkarahisar Başmakçı, Aksaray Eskil, Denizli Babadağ ve İzmir Kemalpaşa'da çekilecek.

İstanbul'da 50 hak sahibi için devam eden "İlk Evim" projesi kura çekimleri de 19 Nisan'da son bulacak.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış 1 milyon "İlk Evim Arsa" kura çekimleri ise 20-27 Mart'ta 22 ilde, 32 bin 113 hak sahibi için yapılacak.

  • Kuralar, 20 Mart'ta Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova ve Çorum'da, 
  • 21 Mart'ta Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum'da, 
  • 22 Mart'ta Manisa, Sivas, Sakarya, Mersin ve Kütahya'da, 
  • 23 Mart'ta Bursa ve Van'da, 
  • 24 Mart'ta Çankırı, Kütahya ve Van'da, 
  • 27 Mart'ta ise Antalya ve İstanbul'da çekilecek.
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