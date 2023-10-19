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TOKİ indirim kampanyasında son gün: Kimler başvurabilir?

TOKİ'nin, Haziran 2022'den önce yapılan iş yeri ve konutlar için başlattığı yüzde 25 indirim kampanyası bugün sona erecek. Kampanyadan yararlanma şartları şöyle...

19 Ekim 2023 | 09:43
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TOKİ indirim kampanyasında son gün: Kimler başvurabilir?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin, 21 Haziran 2022 öncesinde yapılan evlerle ilgili kampanya başlatacağını açıklamıştı. 

İndirim kampanyası bugün sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Borcunu peşin ödeyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

Kısmi ödeme imkanı

  • Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.
  • Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanma şartları

  • İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. 
  • Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.
  • Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2022 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek.
  •  Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.
  • Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.
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