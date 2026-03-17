Çimento sektörüne yakın takip: Rekabet Kurulu inceleme başlattı

Rekabet Kurulu'nun çimento sektörüne yönelik kapsamlı bir sektör incelemesi yapılmasına karar verdiği açıklandı.

Konuyla ilgili Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yoğunlaşma düzeyinin yüksekliği ve ürünlerin homojen niteliği nedeniyle çimento sektörünün rekabetçi sorunların ortaya çıkmasına elverişli bir pazar yapısı olduğuna vurgu yapıldı.

Rekabet analizi yapılacak

İnceleme kapsamında pazar yapısını ve firma davranışlarını ortaya koyan kapsamlı bir rekabet analizi gerçekleştirileceği, sektöre özgü sorun alanlarına ilişkin de tespitler yapılacağı şöyle ifade edildi:

"Kurum tarafından sektöre yönelik hazırlanan önaraştırma ve soruşturma raporları; mahiyeti itibarıyla şikâyet konusu bölge, dönem, ilgili teşebbüsler ve iddia edilen rekabet ihlalinin konusu esas alınarak hazırlanmaktadır. Bununla birlikte, sektördeki pazar yapısının ve firma davranışlarının daha sağlıklı biçimde incelenebilmesi amacıyla, hem dönem hem de teşebbüs sayısı bakımından daha kapsayıcı bir analiz ve değerlendirme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Nitekim inceleme kapsamında, firma ve müşteri düzeyindeki mikro verilere dayanarak sektörün pazar yapısını ve firma davranışlarını uzun dönemli ve bütüncül bir perspektifle ortaya koyan kapsamlı rekabet analizinin gerçekleştirilmesi, sektöre özgü sorun alanlarına ilişkin tespitler yapılması ve çimento sektöründeki bölgesel rekabet dinamiklerinin analitik bir çerçevede incelenmesi planlanmaktadır.

Bu bağlamda, Rekabet Kurulu; sektörünün rekabet iktisadı ve hukuku perspektifinden irdelenmesi, pazar yapısına etki eden faktörlerin belirlenmesi ile sektörün rekabetçi yapısının korunması ve sürdürülebilir kılınması açısından önem taşıyan unsurların bütüncül bir bakış açısıyla incelenmesi, elde edilen bulguların ise ilerleyen dönemlerde politika geliştirme süreçlerine ve sektöre yönelik yapıcı adımların atılmasına zemin hazırlaması amacıyla 25.12.2025 tarihli toplantısında 25-49/1219-M sayılı kararıyla çimento sektörüne yönelik bir sektör incelemesi başlatma kararı verdi.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."